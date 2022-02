Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas - AFP

Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas AFP

Publicado 16/02/2022 19:53 | Atualizado 16/02/2022 22:56

Rio - A forte chuva que caiu na cidade de Petrópolis na tarde de terça-feira (15) deixou ao menos 94 mortos, de acordo com a Polícia Civil. As buscas por desaparecidos continuam e corpos são encontrados a todo o momento . Por conta do alto número de vítimas, o Instituto Médico Legal (IML) está usando um caminhão frigorífico para transportar e armazenar os corpos. Diversos famíliares se concentraram próximos ao local para a identificação das vítimas durante o dia, mas o processo só será retomado nesta quinta-feira (17). Ainda não há informações sobre o número de desaparecidos.

Entre os mais de 171 pontos de deslizamento, o mais crítico foi o do Morro da Oficina: parte da encosta foi abaixo e pelo menos 80 casas foram atingidas. O município decretou Estado de Calamidade Pública e os militares seguem trabalhando. A maior incidência de deslizamento ocorreu nos bairros do Centro, Quitandinha, Caxambu, Alto da Serra e Castelânea.

Na manhã desta quarta-feira (16), ao menos 12 corpos foram encontrados na Rua do Imperador, uma das mais famosas e turísticas da cidade, próximo ao Museu Imperial ao Palácio de Cristal. Na Rua Teresa, conhecida pelo seu comércio têxtil, uma encosta deslizou e dezenas de veículos ficaram pelo caminho. Saiba quem são algumas das vítimas já reconhecidas pelas famílias (em atualização):

. Maria Eduarda Carminate de Carvalho (Duda), 17 anos;

. Tânia Leite Carvalho, 55 anos;

. Helena, 1 ano e 11 meses;

. Maria das Graças de Paiva Destro (Dona Fia), 73 anos;

. Rafael Xavier

. Yasmin Eliseu Alves;

. Cecília Lima Fioresi, 40 anos;

. Paulo César da Silva Seabra;

. Maria Eduarda de Almeida da Silva, de 20 anos;

. Evely Luiza Neto da Silva, de 11 anos.

No início da manhã, no Morro da Oficina, Gizelia Carminate emocionou ao clamar pelo nome da filha e tentava ajudar os bombeiros nas buscas por ela e outros parentes. Ela chegou a cavar os escombros com uma enxada para encontrá-las. "Estão minha filha, a tia dela e uma neném, filha da minha afilhada, debaixo dos escombros. Eu já estou perdendo as esperanças. Um bebê de 1 ano de idade sem respirar, debaixo da lama. Você consegue?", disse a mulher, desolada, à TV Globo. Durante a tarde, ela confirmou a morte da filha e os familiares