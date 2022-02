Dona Gizelia, desesperada, ora para que possa encontrar a filha viva enquanto ainda fazia buscas nas primeiras horas da tragédia. - Maria Eduarda, filha de D. Gizelia Carminante - Instagram - Tragédia em Petrópolis

Dona Gizelia, desesperada, ora para que possa encontrar a filha viva enquanto ainda fazia buscas nas primeiras horas da tragédia. Maria Eduarda, filha de D. Gizelia Carminante - Instagram - Tragédia em Petrópolis

Publicado 16/02/2022 18:20 | Atualizado 16/02/2022 19:00

Entre tantos relatos de vítimas dos desabamentos causados pelo forte temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, localizada na região Serrana do Rio de Janeiro, na última terça-feira (15/02), uma imagem chamou a atenção de todos que acompanhavam, aflitos, pelos veículos de imprensa.



Dona Gizelia de Oliveira Carminante, moradora do Morro da Oficina, cavava desesperadamente os escombros, suja de lama em busca do corpo da filha que ela afirmava que estava soterrada no local.

“Na casa estava minha filha, a tia dela, e uma nenenzinha, filha da minha filha, que morava embaixo”, afirmou D, Gizelia à TV Globo. Que angustiada por ajuda exclamava: “Tem que mexer, mas ninguém tá mexendo. É uma bebê de 1 ano sem respirar debaixo dessa lama”. O desabafo que emocionou o Brasil teve a dor da perda confirmada pela própria D. Gizelia, na tarde desta terça, por meio de suas redes sociais, ao informar que após horas de buscas a sua filha Maria Eduarda, “Duda”, 17 anos, estava morta. Sendo mais uma das vítimas fatais da tragédia que deixou rastro de destruição em Petrópolis.



Em seu perfil no Facebook, ela informou: "Com meu coração despedaçado comunico falecimento da minha filha".