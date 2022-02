Gustavo Rabello foi atropelado na Avenida Brasil na madrugada desta quarta-feira (16) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/02/2022 20:04 | Atualizado 16/02/2022 21:47

Rio - Um homem, identificado como Gustavo Rabello, morreu depois de ser atropelado na Avenida Brasil, altura da Rua Carobinha, em Campo Grande. A vítima estava trabalhando como gari por volta de meia-noite desta quarta-feira (16) no momento do atropelamento. O motorista envolvido no acidente foi levado Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, e se encontra em estado estável.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados e constataram que o homem morreu no local. A ocorrência foi encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande).

Segundo os familiares, o motorista do carro estava sob o efeito de álcool. Além disso, os parentes reclamam da falta de sinalização fornecida pela Comlurb. Gustavo deixa a esposa e cinco filhas. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.

O DIA tentou contato com a Comlurb para comentar sobre o caso, mas não obteve retorno.