Enel Rio faz operação especial para atender clientes afetados pelas chuvas em Petrópolis - Divulgação/Enel

Enel Rio faz operação especial para atender clientes afetados pelas chuvas em Petrópolis Divulgação/Enel

Publicado 16/02/2022 21:23

Rio - A Enel Rio montou operação especial nesta quarta-feira para recuperação dos estragos causados pelo temporal em Petrópolis, Região Serrana do Rio. A cidade foi atingida por fortes chuvas que causaram grandes destruições, como a interdição de grandes trechos de ruas, além de barreiras e lama, que têm dificultado o acesso das equipes das Enel e dos outros órgãos.

"Estamos trabalhando conjuntamente com a prefeitura, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros desde ontem por meio de um comitê emergencial. Mobilizamos equipes de outras cidades para atuar no restabelecimento da energia para os clientes impactados. Colocamos a disposição da prefeitura também geradores para serem utilizados nos serviços essenciais. Também vamos apoiar o município com doações, cestas básicas, kits de higiene e disponibilizar algumas lojas em outros municípios como ponto de coleta de arrecadação", afirma Anna Paula Pacheco, presidente da Enel Distribuição Rio.

Segundo a empresa, as ruas interditadas, inúmeros trechos obstruídos pela lama e árvores de grande porte caídas dificultam o restabelecimento da energia em alguns trechos. Em vários locais, os eletricistas da Enel precisam aguardar a remoção das barreiras pelas equipes da Defesa Civil para chegar aos locais impactados.

No momento, os principais bairros afetados com queda de barreiras e trechos interditados são Floresta, Alto da Serra, Sargento Boening, Vila Militar, Coronel Veiga, Manoel Torres, Quitandinha, Saldanha Marinho, Barão do Rio Branco. No Centro da cidade, as ruas mais impactadas são Washington Luiz, Rua do Imperador, Rua 16 de Março, Rua 24 de Maio.

Diante desse cenário, a Enel Rio montou uma operação especial, envolvendo diferentes áreas da empresa, com o objetivo de restabelecer os clientes afetados no menor tempo possível, e aumentou em 8 vezes o número de equipes em campo, deslocando equipes de Niterói, São Gonçalo, Magé e Teresópolis para ajudar nessa tarefa que está sendo dificultada pela falta de acesso nas áreas interditadas.

Doações e postos de coleta da Enel

A Enel está levantando doações para os moradores que foram afetados pela tragédia. A distribuidora também fará doações de 400 cestas básicas que serão entregues amanhã pela ONG Ação da Cidadania e, nos próximos dias, destinará 3 mil kits de higiene básica pela ONG RioSolidario. A companhia também fará destinação de 400 geladeiras e 2.500 lâmpadas eficientes por meio do seu Programa de Eficiência Energética.

Além das doações realizadas pela companhia, a distribuidora também está arrecadando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal em 12 lojas de atendimento, localizadas em Angra dos Reis, Araruama, Campos dos Goytacazes, Itaboraí, Itaperuna, Macaé, Magé, Maricá, Niterói, Petrópolis, Rio das Ostras e São Gonçalo. Os interessados em participar, podem deixar a doação na caixa de coleta destinada à campanha em uma das unidades. Todas as doações serão destinadas às famílias atingidas pela tragédia das chuvas no município.

Confira o endereço das lojas que estão recebendo as doações:

- Angra dos Reis: Rua Milton Basílio Pereira 195, Parque das Palmeiras

- Araruama: Avenida Getúlio Vargas 159, Centro;

- Campos dos Goytacazes: Rua Alvarenga Filho 17, Centro;

- Itaboraí: Praça Marechal Floriano Peixoto 159, Centro;

- Itaperuna: Avenida Cardoso de Moreira 106, Centro;

- Macaé: Rua Dr. Télio Barreto 152, Centro;

- Magé: Rua Coronel João Valério 721, Centro;

- Maricá: Rua Senador Macedo Soares 156, Centro;

- Niterói: Avenida Ernani do Amaral Peixoto 1, esquina com a Avenida Rio Branco, Centro;

- Petrópolis: Avenida Aureliano Coutinho 81, Centro;

- Rio das Ostras: Alameda Carlos Lacerda 4.435, Centro;

- São Gonçalo: Rua Feliciano Sodré 230, Centro



A companhia orienta os clientes a priorizarem os canais digitais neste momento para registrar falta de energia. Para facilitar o contato com a Enel, os clientes podem acessar os canais digitais: - Aplicativo Enel Distribuição Rio, disponível para Android e iOS; - WhatsApp: (21) 99601-9608; - Agência virtual - www.enel.com.br e selecione seu estado.