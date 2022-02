Agentes do Procon-RJ em ação na Baixada - Divulgação

Publicado 16/02/2022 18:42

Rio - O Procon realizou, nesta quarta-feira (16), uma operação em oito clínicas de estéticas de Caxias e Nova Iguaçu, ambas na Baixada Fluminense, em conjunto com Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon). Na ação, segundo os agentes, cinco estabelecimentos foram autuados e outros três foram interditados.

De acordo com as equipes, um deles estava em condições precárias de higiene. Além disso, quatro funcionários foram conduzidos para a Decon por policiais da unidade especializada. No Espaço Saúde e Beleza, os fiscais flagraram falta de higiene e mau funcionamento na sala onde são realizados os procedimentos de hidrolipo.

No local havia instrumentos com a esterilização expirada e sem o devido acondicionamento, produtos estocados diretamente no chão, gazes sujas e mofadas, embalagens de máscaras abertas e expostas, boxina butolínica armazenada em geladeira de alimentos, além de medicamentos . O estabelecimento foi interditado. No momento na ação não havia responsável técnico no local. O contrato de prestação de serviço foi recolhido para análise de possível cláusula abusiva.

No Centro de Estética Camila Guerra, os fiscais flagraram álcool em gel e medicamentos vencidos, como por exemplo creme anestésico. Ácido hialurônico e outros produtos utilizados em procedimentos estéticos sem a data de validade e manipulação também foram encontrados. Os itens foram apreendidos pelos policiais.

As clínicas Blessed e Medeiros e Paiva foram interditadas e impedidas de realizar procedimentos por não possuírem certificado de licença sanitária. Já na Clínica Semear, os agentes encontraram materiais utilizados em procedimentos estéticos sem informação sobre a esterilização dos itens.