Vacinação na Escola Municipal Max Fleiuss, na Pavuna, para dar início ao "Vacina na Escola". Fabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 16/02/2022 18:34

Rio - A vacinação contra covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos está suspensa a partir desta quinta-feira (17) na cidade do Rio. O motivo é a falta de doses para a aplicação. A informação foi divulgada no Twitter da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Na mesma publicação do Twiter que anunciou a suspensão, foi confirmado que a vacinação continua para pessoas com 12 anos ou mais; crianças de 5 a 11 anos com comorbidades; dose de reforço pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais; pessoas com 18 anos ou mais que tenham imunossupressão e receberam três doses no esquema primário; segunda dose com a data do comprovante.

Risco da falta de doses já havia sido alertado



O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, alertou na última terça-feira (15) sobre a possibilidade de faltarem doses de vacinação infantil nesta semana. Segundo ele, a Coronavac já tinha acabado e a Pfizer pediátrica estava perto de acabar. A expectativa era de que o Ministério da Saúde enviasse mais doses na própria terça, o que não aconteceu.

Até então, cerca de 40 mil crianças tinham sido vacinadas desde quinta-feira passada, número que agradou o secretário. Campanhas em escolas e agentes comunitários de saúde que faziam busca ativa nos bairros ajudaram no aumento das aplicações. Com isso, a previsão é de que mais 160 mil crianças sejam atendidas.

Notícias falsas atrapalham vacinação infantil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou uma nota técnica alertando que a difusão de notícias falsas tem prejudicado o avanço da vacinação infantil. Isso faz com que as crianças se tronem particularmente vulneráveis à infecção e disseminação do vírus. Sendo assim, o retorno das atividades escolares se torna uma preocupação.

Na mesma nota, a Fiocruz informa que a vacinação da primeira dose foi maior em estados onde a expectativa de vida ao nascer também é maior. O IDH também está diretamente proporcional a isso. Além disso, nos locais onde há grande proporção de crianças entre 5 e 11 anos, a cobertura vacinal de primeira dose é menor.