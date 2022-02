O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, esteve no CIEP Nação Rubro-Negra, no Leblon - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, esteve no CIEP Nação Rubro-Negra, no LeblonMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 15/02/2022 09:47 | Atualizado 15/02/2022 10:42

Rio - A cidade do Rio tem duas notícias sobre a vacinação infantil, uma boa e outra ruim. A boa é que a prefeitura já vacinou contra a covid 40 mil crianças desde quinta-feira passada (10), data do início da campanha em escolas, ou via agentes comunitários de saúde que fazem a busca ativa nos bairros. A notícia ruim é que a campanha pode ser interrompida: as doses da Coronavac zeraram e o estoque de Pfizer pediátrica também está no fim. Uma nova entrega está prevista para esta terça-feira (15). A meta é vacinar outras 160 mil crianças entre 5 e 11 anos de idade.

"40 mil é um número expressivo. A gente espera continuar avançando nessa velocidade. Mais de 240 equipes vão rodar as comunidades. A gente tem a meta de vacinar 200 mil crianças com essa busca ativa", afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que esteve nesta terça no centro de testagem CIEP Nação Rubro-Negra, no Leblon. Soranz afirmou que o estoque de doses está crítico.

"A vacina da Coronavac está zerada, e da Pfizer também está com estoque crítico. Nossa expectativa é receber mais doses de vacina hoje (terça) e ao longo da semana. É muito importante que o Ministério envie rapidamente mais doses para o Rio para que a gente não tenha que interromper", disse Soranz.

Em paralelo, os casos de covid-19 estão em queda, e a cidade do Rio tem desmobilizado os centros de testagem. O CIEP Nação Rubro-Negra é um exemplo da diminuição de casos: em janeiro, o centro de testagem chegou a ter 3 mil testes em um único dia, com quase metade de positivos. Na última segunda (14), foram apenas 23 testes positivos. A estrutura montada no CIEP será desmobilizada no sábado (19).

fotogaleria

"O Rio foi uma das cidades do país que mais testou. Fizemos 1,4 milhão de testes em janeiro, uma capacidade muito alta. A gente vai manter essa capacidade de testagem um pouco menor, agora nas unidades de saúde. Serão 240 postos de saúde e clínicas da família fazendo, no total, 70 mil testes por dia. Se precisar em algum momento, a gente remobiliza", explicou o secretário.

Por conta do aumento de casos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) precisou abrir centros de testagem em diferentes pontos da cidade, para reforçar o atendimento que já era oferecido em outros postos, além de nas Clínicas da Família e nos Centros Municipais de Saúde. Com a redução no contágio, a pasta fechou, na última semana, cinco unidades de realização do exame.