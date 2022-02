Vítima mostra ferimentos no rosto e pescoço - Reprodução

Vítima mostra ferimentos no rosto e pescoçoReprodução

Publicado 16/02/2022 00:00

Você já parou pra pensar que a cada 1 hora, 11 mulheres são agredidas oficialmente no Rio de Janeiro?

Tudo isso enquanto você está conversando com uma amiga na esquina de casa, enquanto toma um café ou até enquanto estou com meu programa no ar… Bizarro!

A última que a gente ficou sabendo foi essa:

Uma moradora da Tijuquinha, que não será identificada por questões de segurança, procurou o meu colega, o repórter Caio Álex, para denunciar os 9 anos de tortura sofrida nas mãos do marido, pai das suas três filhas. Ele me contou tudo… É assustadora tamanha maldade!

O relato só mostra o quão refém ela era desse relacionamento abusivo.

No domingo, a agressão aconteceu num chá de bebê, simplesmente por ela estar dançando. Foi puxão de cabelo, soco e até mordida… Detalhe: tudo na presença da família dele! A menina na hora foi à delegacia e deu queixa do malandro.

"Ele ainda não foi preso, tenho medo por mim e pelas minhas filhas. Vocês precisam me ajudar a colocá-lo atrás das grades", disse ela.

O mais absurdo da história é a certeza que, segundo ela, ele tem de que sairá impune. De que nada vai acontecer com ele… Ele debocha, ameaça, diz que vai fazer e acontecer.

Ah, mas não vai mesmo! Porque enquanto eu tiver voz pra botar macho babaca no seu devido lugar, ele vai ver o que é bom pra tosse.

É nossa obrigação ajudar! É uma mulher pedindo socorro, não só por ela, mas por todas que sofrem esse tipo de violência.

Eu não quero saber de corpo mole pra pegarem ele…. Ela precisa se sentir segura. E a gente precisa ter a justiça pra isso!

A gente vai acompanhar esse caso até que o safado vá em cana!

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

É claro que, embora muitos não assistam, o reality show que está no ar e suas polêmicas caem na boca do povo…

Mas podem parar! É claro que quem agride alguém merece sim ser punido, mas somente no jogo, como a participante foi. Na vida aqui fora ninguém merece ser linchado, como cansam de fazer na internet. Atacar alguém é apenas validar o comportamento agressivo que ela teve lá dentro.

É nojento saber que tem gente se aproveitando disso pra praticar racismo e até associar o que ela fez com o lugar de onde veio… Lugar esse de muita gente de bem, trabalhadora e que não gosta nem um pouco de briga. (Alô, Cidade Alta, abraço!)

Se você julga dessa forma, tenha a certeza de que é igual a ela.

Bora colocar o Pingo no I…

É entretenimento e também muita realidade. Todo mundo tem que aprender um pouco com seus erros!

TÁ CUIDADOSO!

Muito se comentou sobre o tipo de câncer raro nos olhos sofrido pela filhinha dos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, a Lua, de apenas 2 anos.

Quase ninguém falava sobre o problema… Mas o discurso do casal foi fundamental para que a sociedade e também as autoridades tomassem providências sobre a questão!

Por isso, a Prefeitura de Caxias está lançando o programa "Olhares Infantis Contra o Retinoblastoma", um projeto que vai levar oftalmologistas para creches do município, atendendo crianças de 0 a 3 anos, a partir da próxima semana. É uma maneira de examinar e diagnosticar esse tipo de doença tão silenciosa e que atinge a infância com mais facilidade.

Gestão pública deve ter exatamente esse papel: cuidado com aqueles que precisam, principalmente a criançada! A gente cobra, mas também reconhece quando boas iniciativas são lançadas.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É pra ser visto com muitos bons olhos, e tenho dito!