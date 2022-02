Tiroteio na estação de São Cristóvão deixou um baleado; Vítima (de mochila) conseguiu recuperar celular - Foto: Igor Peres

Publicado 11/02/2022 06:00

“Foi pouco, hein! Era pra matar esse filho da… Quer roubar trabalhador, ladrão de trem safado. Joga ele aqui na plataforma!”. Não era nem 9 da manhã e a estação de trem de São Cristóvão estava lotada… Parecia dia de jogo no Maracanã! Mas o tumulto era pra ver vagabundo se dando mal.



É claro que ninguém aqui nessa coluna incentiva a violência, jamais… Só que isso mostra o quanto o povo tá cansado de sofrer todos os dias nas mãos desses safados e o quanto a Supervia está largada! A gente fala isso há muito tempo. Três vagabundos roubando celular dentro dos vagões lotados e na plataforma, na hora do rush! Isso sem falar do roubo de cabos, né?



Ainda bem que a polícia chegou a tempo… Deixou um baleado e capturou os outros dois, sem ferir qualquer inocente. “Toda hora tem assalto aqui e ninguém pega. A estação é tão abandonada que os bandidos já sabem até por onde fugir”, conta um passageiro que pediu pra não ser identificado.



É esculacho com quem sai de casa cedo, com marmita debaixo do braço pra trabalhar, e é roubado por esses otários que querem tudo de mão beijada. Bem-feito é pouco!



Que bom que o povo saiu feliz nessa história, lavou a alma. Até aplauso teve! Mas é bom ficar de olho… Porque já já outros começam a rondar a área. 3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Placa chama atenção na Zona Oeste - Foto: Isabele Benito

É o país da gambiarra ou não é? A placa, presa em uma grade na Zona Oeste, é bem clara: “Atenção, cuidado! Moto na contramão!”



Ué gente, como assim? Agora o povo tem que tomar cuidado com a irresponsabilidade dos outros? Andar na contramão é infração gravíssima, mas se tratando de Brasil, a pessoa pode andar até de cabeça pra baixo que, se duvidar, nada vai acontecer.



Se eu não tivesse visto, não acreditaria… Se bem que quando se trata de Rio de Janeiro é melhor acreditar. Bora colocar o Pingo no I…



Tá tudo ao contrário por aqui… Não é só o caminho da moto!









TÁ FEIO!

Alô, Rio Farmes! Tem paciente precisando de medicamento de asma e há oito meses não consegue… Nosso leitor Gustavo Nascimento, de 17 anos, é deficiente físico e faz uso do remédio Alenia para tratar o problema respiratório, mas nada de conseguir na unidade de Nova Iguaçu.



“Minha mãe liga pra lá e eles sempre falam que não tem previsão de chegada. É muito importante esse remédio pra mim”, afirma o jovem.



A coluna pediu resposta para a Secretaria Estadual de Saúde sobre o motivo de não ter o medicamento na RioFarmes de Nova Iguaçu, mas até o fechamento desta edição não teve resposta.



Vamos ficar em cima! Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É direito de quem precisa e tenho dito!