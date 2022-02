Publicado 07/02/2022 01:00

Para o tabuleiro da política o ano começa agora… Muita gente brincou que janeiro teve 365 dias de tão demorado… É porque não pensaram no que vem por aí!

O ano político tá na área. A aliança Paes, Rodrigo Neves e Felipe Santa Cruz para o Governo do Rio dá dimensão do que vai ser essa corrida…

Muito se especulou no final do ano passado e até reuniões fora de agenda aconteceram para costurar todo tipo de aliança.



Fato é que dessa vez, me parece, não haver espaço para amadores.

Na entrevista concedida ao meu programa, Rodrigo Neves fez questão de destacar a importância do apoio da atual maior liderança local, Eduardo Paes... aliado à experiência de gestão...

Mas ele não deixou de dar o tom picante já nesse começo de jogo:

"É uma aliança muito forte pra viabilizar uma alternativa ao Rio diante da tragédia que a gente está vivendo em todas as áreas. As pessoas estão sofrendo com o desemprego, a fome, a falta de atendimento", afirmou o candidato do PDT.



Por sua vez, vemos o governador que hoje tem a máquina na mão, Cláudio Castro, também se preparando pesado para a disputa.

“Até o final do ano passado a gente tinha uma perspectiva. Quem liderava as pesquisas era um político ideológico, mas no momento quem dá o tom, um rumo às pesquisas são os conservadores”, afirma o cientista político Lier Pires.

No tabuleiro da eleição, ele apostou no ponto considerado forte da sua curta passagem pela cadeira de governador, que é a segurança pública com o programa “Cidade Integrada”, que para muitos ainda é meio duvidoso, mas não há o que se discutir, foi uma cartada das boas, mas pode ser vitrine ou vidraça, só o tempo vai dizer…



Outro nome apontado é conhecido. Freixo conta com o apoio do ex-presidente Lula, mas os cientistas políticos dizem que para ele ser concorrente forte é preciso garantir esse apoio excusivamente.



“É um cenário indefinido. Para uma definição mais clara, precisamos saber os fechamentos partidários. É aí que teremos um panorama mais amplo. Freixo e Castro são os concorrentes mais fortes para um embate no segundo turno”, diz o também cientista político Guilherme Carvalhido.



Veremos, senhores...

Uma coisa é fato... Ninguém ainda é favorito...sem contar que outro nome forte vem aí. Ele garante que não, mas isso é Rio de Janeiro...

Não, não há espaço para amadores ou para quem tá só começando... Fica a dica!

PINGO NO I

“Amiga, colocaram a arma na nossa cabeça!”

Na última sexta, assistindo a uma partida de futebol do meu filho, recebo uma ligação e é isso que eu ouço do outro lado…

Meu coração veio na boca. Sim quando é perto da gente é mais desesperador, apesar de narrar fatos assim todos os dias, fiquei em choque!



Do outro lado da linha, descalça com as duas filhas no colo, Fernanda Maia. Como todos sabem, além de minha colega de trabalho é uma das minhas melhores amigas...

Fernanda voltava para casa com a família quando foi abordada por vagabundos vestidos de policiais em pleno túnel Marcelo Alencar 9 horas da noite.



Colocaram a arma na cabeça dela e do marido. Ela, forte como sempre foi, cosneguiu ter calma, tirar uma filha de três e outra ainda bebê da cadeirinha enquanto os covardes gritavam com ela e o marido.

Bora colocar o pingo no I…



Minha amiga voltava do terceiro emprego do dia, o marido também, e essa escória que muitos ainda defendem, não só levaram ali o carro com tudo dentro (isso eles conquistam de novo).

Mas levam também a nossa tranquilidade de ir e vir... que liberdade é essa que a gente finge ter numa cidade tão linda?!



Liberdade vigiada pelo medo, na carona da impunidade!

Os bandidos seguiram soltos...Foram se proteger na bolha blindada que ninguém pode mexer com eles.

UM MICO E TANTO!

Mico quase invade apartamento - Divulgação

Mico quase invade apartamento Divulgação

Olha a visita inesperada….

“Eu tomei um susto. Deixei minha netinha brincando no quarto e quando voltei o mico já estava na janela olhando pra ela”.



O relato é de Jorgina Palermo, moradora da Rua do Matoso, no Rio Comprido, que há 4 anos tenta uma poda de árvore que já está invadindo o prédio. O Rio tem dessas coisas e a gente sabe, é claro, que a cidade fica praticamente dentro da Floresta da Tijuca.

O bichinho não tem culpa, quem tem que se responsabilizar por isso é a Dona Comlurb e também a Dona Light, que já está com a fiação prejudicada na região. Olha o tempão que eles tentam essa poda!



A coluna cobrou uma resposta das duas, que prometeram que amanhã estarão em frente ao prédio realizando os trabalhos.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O que importa é a segurança de todos, inclusive dos bichinhos, e tenho dito.