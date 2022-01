Publicado 24/01/2022 06:00

Aos poucos, volto a receber minha família depois de dois anos nesse furacão todo… Para quem não sabe, sou do interior de São Paulo e todo mundo é encantado com o Rio de Janeiro. Talvez quem nasceu aqui não tenha noção do tanto que que essa cidade “povoa” o imaginário de qualquer brasileiro, ainda mais de quem vem dos rincões!



Enfim… Mas o Rio tá preparado para seu maior talento?! Infelizmente não… O turismo não é bem explorado como deveria ser. Um dos passeios mais esperados, num local que rende fotos lindas e bomba nas redes sociais, virou um verdadeiro pesadelo. Não pela fila, mas pela falta de preparo dos funcionários e até falta de educação… Muita, inclusive.



Para tirar foto no restaurante, que é onde todo mundo que vem pra cá quer tirar foto, eles, é claro; teriam que consumir. Até aí tudo bem, tá justo… Sentaram na mesa, fizeram pedido e foram pra fila da foto. Depois de muita espera, minha família foi retirada da fila de forma grosseira por um funcionário, porque ainda não tinham pago a conta.



Quem me conhece, sabe que eu nem gosto de expor experiências pessoais, ainda mais com a minha família. Mas é importante a gente alertar, para que todo mundo veja como é tratado o turista numa das cidades mais visitadas no mundo. E detalhe: turistas brasileiros… Imagina os estrangeiros? Ah, esses eles tratam bem!



Cada vez mais o setor de turismo precisa entender que são esses turistas, os brasileiros, ainda mais na pandemia, que vão sustentar esse setor. Enquanto não aprenderem a tratar o público, a prestarem serviço, já que o brasileiro tem fama de hospitaleiro, a gente vai perder dinheiro…



Todo mundo só tem a perder. 3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

A gente já falou algumas vezes aqui sobre a importância do Carnaval pra Economia da cidade… Gostando ou não, a indústria do entretenimento é fundamental para os lucros de um ano inteiro! Mas agora, com o martelo batido e a festa adiada para abril, é preciso falar sobre aqueles que fazem o espetáculo acontecer. E é muita gente.



Costureiras, aderecistas, soldadores, pintores, bailarinos… Uma série de profissionais do Carnaval que não sabem como será manter o trabalho nesses próximos quase 90 dias!



Quem vai arcar com o pagamento desse povo todo? Isso sem falar na questão material! Fantasias e carros prontos, embalados, guardados dentro de um barracão que ferve nos dias de verão… A gente tá sentindo o calorão.



Grande parte da população não compreende todos os pontos! Deixando bem claro que ninguém aqui é contra os protocolos sanitários… Saúde sempre é a prioridade!



Então, bora colocar o Pingo no I… Para alguns, abril pode parecer “logo ali”, mas pro sambista apaixonado é uma eternidade. Ainda bem que samba é resistência!





TÁ FEIO!

Valor alto da carne está assustando clientes - Divulgação

Que o preço da carne tá absurdo não é novidade pra ninguém… Mas ontem eu me assustei ao chegar no mercado, de tão surreal que tá o valor! A jornalista aqui ficou tão chocada com o preço que tirou foto e saiu mandando em tudo que foi grupo, fiquei parecendo a “tia do zap”.



Essa é a realidade de todo mundo que vai às compras e encontra tudo mais caro que o comum. É um susto atrás do outro, e não só com a carne… É aumento geral! Onde a gente vai parar desse jeito?



No país de tantas desigualdades, comida na mesa já virou artigo de luxo. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É só ladeira abaixo, e tenho dito.