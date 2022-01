Alice dos Santos Oliveira morreu há uma semana: família quer saber o que aconteceu de verdade - Reprodução

Alice dos Santos Oliveira morreu há uma semana: família quer saber o que aconteceu de verdadeReprodução

Publicado 14/01/2022 00:00

'A nossa revolta e indignação é que tiraram nosso direito de estar com ela, de velar o corpo dela, porque o caixão foi lacrado e até agora ainda não sabemos a real causa da morte'.

Essa história chegou até a coluna por meio das redes sociais.

Indignada, Amanda Oliveira, irmã de Alice dos Santos Oliveira, 30 anos, moradora de Mesquita, quer entender se é possível o que aconteceu na família dela ou houve um erro que deve ser apurado.

Alice morreu na sexta-feira passada na UPA de Edson Passos e até agora, como foi dito acima, a família não consegue encaixar o quebra-cabeça dos fatos.

Entenda: no atestado de óbito, insuficiência respiratória aguda, provocada por Covid-19. Mas o teste entregue à família na segunda-feira, consta como negativo o vírus no corpo da jovem. Como assim?! O que aconteceu de verdade com Alice?

Amanda relatou o início desse pesadelo todo.

"Nós a encontramos desmaiada em casa e a levamos correndo para o socorro, chegando lá foi aquele desespero, ninguém dava informação até que disseram que era Covid. Isolaram e desde então não deixaram mais ninguém entrar pra vê-la. No dia seguinte, ela morreu", conta Amanda.

A irmã de Alice ainda conta que o tempo inteiro na UPA diziam que era Covid, mas por que o teste então deu negativo?

Pode parecer óbvio que ou o exame ou o atestado estão errados…

Realmente não é possível afirmar já que sabemos, hoje em dia, dos falsos negativos e tudo mais que envolve o desenvolvimento do vírus no corpo.

Mas mesmo assim a coluna abraçou essa história, por entender que não é possível sofrer um luto sem respostas de uma investigação interna… Se foi ou não Covid!

O que não pode é ficar essa confusão, essa dúvida que vai ser levada pro resto da vida.

A coluna procurou a Secretaria Estadual de Saúde, mas até o fechamento desta edição não teve resposta.

PINGO NO I

A coluna recebeu algumas denúncias de pessoas estarem sendo testadas e vacinadas no mesmo local. Gente, não tem como separar. É posto de saúde!

Não tem que criar novos postos, com mais gastos, com mais probabilidade de criação de contratos emergenciais pra desvio de dinheiro de pandemia… É preciso que as pessoas se conscientizem de que as filas são separadas!

O que não dá é ver que as próprias pessoas estão se acumulando e se misturando! Não tem como num momento de pico como esse, os profissionais de saúde terem também que se preocupar em reeducar a população com algo que até criança sabe.

Então, bora colocar o Pingo no I…

Distanciamento, mesmo que numa fila, galera!

TÁ BONITO!

Uma trave improvisada, em cima de uma laje e uma pequena plateia… Tudo isso em meio a uma imensidão chamada Morro do Borel.

A comunidade, já conhecida pela sua tradicional escola de samba e pelo funk, agora tem uma nova personagem: Ana Luísa Batista, de apenas 12 anos, que sonha em ser ginasta profissional.

É claro que muita gente já viu o vídeo dela dando seus pulos, levando a sério o seu treino em cima da madeira, já viralizou em todas as redes sociais.

Mas a gente precisa falar do quanto é inspirador ver que sonhos são capazes de nascer em qualquer lugar. Não importa se é rico, pobre, morador da Zona Sul, da Zona Norte, de condomínio de luxo ou da favela. Sonho é sonho! E o que a gente pode fazer por ele? Apenas realizar. Quantas meninas como Ana Luísa já sonharam em um dia serem Daianes, Danielles, Jades, Flavinhas… E elas chegaram lá. Rebeca Andrade é um grande exemplo disso! Olhem onde ela chegou!!!

Ana Luísa tem esse sonho e graças a esse vídeo e à repercussão, ela já começa a sua caminhada, seus primeiros passos!

Já vou ficar aqui na esperança das medalhas, hein?

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bora sonhar muito, é bom demais, e tenho dito!