Antônio Feijó Júnior, morador de Anchieta, pede socorro pelo filho, Breno, de 13 anos, que sofre com um desvio ósseo na costela - Igor Peres

Antônio Feijó Júnior, morador de Anchieta, pede socorro pelo filho, Breno, de 13 anos, que sofre com um desvio ósseo na costelaIgor Peres

Publicado 19/01/2022 00:00

O dia mal tinha começado e o motorista de aplicativo Antônio Feijó Júnior, morador de Anchieta, já me aguardava junto de seu filho, Breno Lucas, de 13 anos.

Com ele, mais um pedido de socorro, daqueles de cortar o coração…

Como mãe é impossível não parar, mesmo atrasada, para ouvir um apelo para uma criança.

O pai, que cria os dois filhos sozinho, me conta que Breno, o seu caçulinha, como ele diz, sofre de um desvio ósseo na costela e chora de dor.

Há 1 ano ele tenta acompanhamento pela ABBR, ainda sem sucesso. Segundo ele, Breno precisa e muito de um compressor dinâmico de tórax, uma espécie de colete.

"Eu por muitas vezes deixo de trabalhar por ele estar chorando de dor, porque o osso só cresce e perto do coração. Ele chega a perder a cor de tanto que dói, só piora", conta Antônio.

Enquanto Antônio fala, Breno levanta a camisa para mostrar o desvio… O sofrimento é aparente! Ele precisa de ajuda.

É claro que a gente sabe do trabalho sério da ABBR, que tem uma fila enorme. Mas é preciso dar uma resposta pra esse pai e esse filho.

E é esse o papel da imprensa: dar voz a esse povo que grita por socorro e nunca é ouvido. Só quando a gente entra no circuito!

A coluna vai atrás de uma resposta, alguém tem que responder por esse sofrimento de Breno.

E caso alguém esteja disposto em ajudá-lo com o colete, a coluna está aqui, pronta pra divulgar e fazer esse garoto cheio de vida mais feliz!

PINGO NO I

Ainda falando do papel da imprensa, que é dar voz ao povo, olha o que aconteceu no meu programa de rádio segunda-feira, no quadro "Apela Aí"…

A ouvinte Jacilene de Souza Neves, moradora da favela Kelson's, ligou desesperada pedindo por uma ressonância para o marido que sofreu um acidente e teve várias fraturas pelo braço.

Antes mesmo de o programa acabar, a gente já tinha conseguido a ressonância no Hospital Moacyr do Carmo! Não é o máximo ter um retorno desse?

"Já está agendado e hoje mesmo ele vai passar pela consulta. Eu só tenho a agradecer a você e a sua equipe", escreveu Jacilene.

É lógico que ninguém tá contando isso aqui pra se autopromover, mas para mostrar que sim, esse povo tem voz e merece usá-la!

Então, bora colocar o Pingo no I…

Que a gente possa ser sempre instrumento, nessa corrente do bem tão maravilhosa.

TÁ FEIO!

Aqui vai um aviso pra Dona Light!

Já tá ficando chata a quantidade de reclamação que a coluna tem recebido de gente ficando sem luz por horas e horas…

Logo nesse calorão?! Agora que o verão começou de verdade, é humanamente impossível ficar sem luz por muito tempo!

A Zona Oeste que o diga.

É claro que problemas acontecem, mas é preciso agilidade no serviço. Porque na hora de cobrar, tudo é muito rápido… Mas na hora de resolver, vão demorar mais do que o sol, que só botou as caras por aqui quase no meio do mês!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Ninguém tá falando de luxo, mas de necessidade, e tenho dito!