Jocimar Souza apelou por emprego e conseguiu - Arquivo pessoal

Jocimar Souza apelou por emprego e conseguiuArquivo pessoal

Publicado 21/01/2022 05:00

Impressionante… E já vou começar este texto queimando minha língua! Que ótimo gosto tem o senhor Chico Bento, hein?! Não, não é o Chico Bento dos quadrinhos, todo mundo viu que é o traficante, o chefe do Jacarezinho, que a polícia não encontrou, mas encontrou a casa, de deixar qualquer celebridade de queixo caído!



Casa essa que é beeeem diferente da realidade encarada pelos moradores do Jacarezinho… E tudo isso em cima de sangue, tráfico e crime! No local que tem um dos menores IDHs da cidade. Uma ostentação inserida no sofrimento de gente trabalhadora, que batalha, de seus barracos e comércios capengas, em cima da exploração de jovens reféns, escravos da criminalidade! É isso que a gente precisa olhar: um verdadeiro império construído, sugando toda a pobreza daquela região.



Tá tudo errado… E vai muito além da imagem que destoa. 3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

"De que planeta você veio, minha filha?”

“Do planeta fome!”



A história contada tantas vezes por ela só mostra a grandiosidade dessa “mulher do fim do mundo” que enfrentou a mundo inteiro pra chegar onde chegou….E que esse mesmo mundo reverenciou como a Voz do Milênio. A perda de Elza Soares, essa carioca da Vila Vintém que transformou a dor das porradas da vida em arte, reflete não só na arte, mas também na história de muitas mulheres como ela.



Elza representa as mulheres que enfrentam todos os dias relacionamentos abusivos, que se desdobram para criar seus filhos e que sofrem sem qualquer medo de julgamentos e preconceitos. Aliás, medo não existia no dicionário dela! Elza é sinômino de botar a cara pra bater e gritar que sim, a carne mais barata do mercado continua sendo a carne negra.



Então, bora colocar o Pingo no I… Como vai fazer falta! Que essa estrela de Padre Miguel brilhe ainda mais forte e que sua voz continue sendo instrumento daqueles que precisam ser ouvidos.



TÁ BONITO!

Todo mundo acompanhou nos últimos dias o drama do Jocimar Souza (foto), de Austin, que viralizou nas redes sociais por estar há quase um mês pelas ruas do Recreio, com um cartaz na mão, pedindo por emprego. Eu mesma compartilhei não só nas minhas redes sociais, mas no meu programa de rádio… E graças ao apelo que fizemos, o Jocimar conseguiu trabalho! Uhuuul!



Já começa na segunda-feira, no recém-inaugurado Boteco Original do Shopping Rio 2. Que alegria! Só agradecer aos donos do restaurante, Cláudio e Antônio Rufino pela oportunidade dada a mais um brasileiro que só quer isso, trabalhar! Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É povo ajudando o povo, e tenho dito.