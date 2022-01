Publicado 26/01/2022 06:00

E o bote foi bem dado… Todo mundo viu a quantidade de arma apreendida numa casa lá do Grajaú. A quantidade de armas de longo alcance apreendida é de assustar… Quando o trabalho é bonito e bem feito vale a gente repetir: mais de 55 armas, um arsenal bélico milionário!



Mas bora falar a real? Quem alimenta o tráfico e principalmente lucra muito com ele pode nem morar na favela ou nem no Rio de Janeiro! O criminoso preso ontem pelos policiais da Desarme, da DRE e do GAECO estava lá em Goiás…



O cara lá na região Centro-Oeste do país mantinha um verdadeiro depósito de armas aqui no Sudeste! E de longe ele monitorava tudo. Por isso, a importância de uma investigação minuciosa, com inteligência, feita pelo trabalho das especializadas.



E isso só mostra o quanto esse padrão de pensamento, o “só é traficante quem está na favela”, não existe mais! Não é limitado. É mais abrangente do que a gente pensa.



“A investigação minuciosa mostra que quem alimenta o tráfico e a indústria criminosa está fora da pobreza extrema de uma comunidade e vai além dos 'vulgos' que nasceram lá”, afirma o delegado Marcus Amim.



E pode ter certeza que tem mais gente desse Brasilzão inteiro envolvido nessas tretas, hein! Esse bandido aí não é exceção. O financiamento de vagabundo nesse país ultrapassa territórios.

3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Todo ano é a mesma coisa… A SuperVia promete mundos e fundos. Disse que a partir de março vai reduzir os intervalos nos ramais de pico. Hummm, então tá. A gente, é claro, torce pra que dê certo, afinal o maior beneficiado é o povo, mas fica difícil de acreditar, né?



É tanto problema nos trens que a gente fica com os dois pés atrás! Não tem jeito… E também ninguém é bobo, sabe que isso é um “cala boca” por causa do aumento das passagens… Aquela velha história de “estamos aumentando o valor para melhorar o serviço”. Conversa fiada!



Ontem mesmo já rolou manifestação na Central contra o aumento… Porque pagar R$ 7 pra merreca de serviço que eles oferecem, tá fora de cogitação. O povo não merece esse esculacho!



Então, bora colocar o Pingo no I… Ainda estamos em janeiro. Mas é ano eleitoral, hein… Até o fim do ano a gente vê se tudo isso foi circo armado ou se de fato a 'SuperFria' entrou na linha!









Tá caro mesmo!

bolsocaro coluna isabele benito - divulgação

A foto do cartaz não foi tirada por mim, mas quem passa por vários bairros do Rio, vê… Essa daí foi registrada na Cidade Nova, bem embaixo da estação do Metrô. E quem olha bem pra foto vê as latinhas de bebidas do vendedor ambulante que fica por ali na Presidente Vargas.



Não tem uma pessoa que não diga o que tá escrito nesse cartaz aí: “Tá caro demais”… Só quem bota a mão no bolso, sabe!



Não tenho ideia de quem seja o responsável, mas cabe uma reflexão: tá todo mundo no mesmo barco, sofrendo as consequências. É inadmissível que se cobre esse valor por uma cesta básica. A gente tá falando de quem tem fome! De quem não tem sequer o dinheiro para fazer um bolinho de aniversário para a netinha. (Eu recebi uma mensagem com esse pedido)



A gente, literalmente, tá pagando um preço alto demais! Por tudo. E por todos que estão lá, deitando e rolando. Enquanto eles riem, o povo chora. E a barriga dói!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Tem gente pagando pra viver, e tenho dito.