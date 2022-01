Cerca de dez crianças indígenas, entre 5 a 11 anos, receberam as doses nesta sexta feira (14/01), na aldeia Mata Verde Bonita, em São José do Imbassaí. Maricá se torna a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a começar a vacinação infantil. - Reprodução

Cerca de dez crianças indígenas, entre 5 a 11 anos, receberam as doses nesta sexta feira (14/01), na aldeia Mata Verde Bonita, em São José do Imbassaí. Maricá se torna a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a começar a vacinação infantil. Reprodução

Hoje começa a vacinação da criançada… E é óbvio, ninguém aqui tá politizando nada, mas as dúvidas de mães e pais são super bem-vindas! Uma que chama a atenção são daqueles pais em que os filhos vão completar 12 anos agora já no próximo mês, mas entraram no fim, no rabicho do calendário ainda infantil, como é o caso da jornalista Melissa Santos, em que a filha já vai completar os 12 em questão, mas vai se vacinar na primeira semana por ainda estar com 11 anos.



Ela ficou com muitas dúvidas, mas foi orientada a vacinar logo agora, que não faria diferença, mas é claro que pra mãe, ela queria o reforço maior, a de adulto. Quase… Faltou pouco! Uma outra dúvida é a de mães que ainda querem saber mais sobre a vacina, já que é tudo muito novo, e a gente não questiona e nem deve, é super coerente…



Eu não questiono, vou vacinar o meu filho, mas tenho uma das minhas melhores amigas nessa dúvida. Ela não quer desestimular, mas quer mais informações sobre a vacina. “Eu sempre saí correndo pra vacinar meu moleque, mas confesso que estou insegura, dá um pouco de medo. Longe de mim querer que as crianças não se vacinem, mas é o meu receio”, afirma Beatriz Lopes.



A pediatra Tathiane Mahet também ajuda a esclarecer esses pontos. “Como mãe e pediatra, sabemos o quanto é importante a vacinação para melhoria da qualidade de vida da crianças. Vacinas já salvaram inúmeras vidas e já erradicaram e diminuíram inúmeras doenças. Vacinar é um ato de amor, mais do que isso, é um pacto coletivo. Vacinar as crianças é diminuir a propagação de doenças e proteger os idosos e pessoas onde a doença pode ser mais grave. É assumir nosso papel na sociedade de propagador de saúde", esclareceu.



Ela completa: “A covid tirou de nossas crianças por um ano as atividades escolares, o contato social e o contato pele a pele tão importante para criança. Ela fez com que as brincadeiras mudassem e elas não pudessem mais abraçar os amigos na escola. A vacina vem para as crianças como uma esperança de retorno a sua rotina de brincar, abraçar e dividir momentos com seus amigos. Rotina de ser criança”.



Que comece a vacinação! Que as crianças sejam imunizadas e que os pais, quando o assunto é filho, eles só querem o melhor, não tem nada de política, tem de saúde. Vacinar é um ato de amor! Quer amor maior que por um filho? Ah, Não tem!



TÁ FEIO!

“Meu Instagram tinha foco profissional há dois anos, com propósito de levar mensagens de saúde, bem-estar, autocuidado para as pessoas que me acompanhavam. Quando ele foi clonado eu já estava com mais de dez mil seguidores”. É, gente… Em questão de segundos, se apoderaram da conta!



Quem contou isso para a coluna foi o endocrinologista Rodrigo Mendes, que teve a rede social, um de seus instrumentos de trabalho, hackeado neste fim de semana. Eu mesma participei de várias lives muito importantes com ele, falando sobre diabetes, obesidade, e outros assuntos relevantes…



E depois que eu relatei nas minhas redes o que aconteceu com ele, várias pessoas entraram em contato dizendo que também perderam suas contas, principalmente médicos que dão dicas de saúde. Mas eles não são os únicos… A tática dos criminosos vai também de sorteios até venda de móveis e eletrodomésticos! Isso sem falar nas extorsões.



“Eles clonam, divulgam algum produto que não existe e aí a pessoa interessada deposita o dinheiro e nunca recebe”, conta uma vítima dos hackers.



É bom ficar de olho e não dar mole! Sempre que puder, mudar as senhas, evitar entrar nas redes em muitos dispositivos e o principal: checar a procedência pra não cair no conto do vigário!



Infelizmente, Dr. Rodrigo ainda não conseguiu recuperar o Instagram antigo, teve que fazer um provisório para continuar prestando os serviços de saúde que tanta gente já acompanhava (pra quem interessar, o novo é @rodrigoextraoficial)



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O golpe tá aí, ninguém quer cair, e tenho dito!