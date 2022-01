PINGO NO I- Programa "Cultura com as Crianças", na Praça do Méier - Divulgação

PINGO NO I- Programa "Cultura com as Crianças", na Praça do MéierDivulgação

Publicado 31/01/2022 05:00

Eu sempre me preocupo em ter um assunto bem impactante como principal dessa coluna. Domingo é um dia muito “fraco”, como dizem os jornalistas normalmente… Mas ao abrir a agência deste jornal que escrevo, como faço todos os fins de semana, tudo era muito impactante. Nas principais manchetes: um subtenente preso por matar idoso a pauladas em Bangu, um outro morto a facadas em Madureira, uma travesti assassinada em Cabo Frio a tijoladas, e pra fechar, a Polícia Civil na investigação da morte do congolês espancado na Barra.

Nossa profissão, claro, é noticiar! Mas confesso que fiquei sem reação com tamanha violência dos crimes e da legitimação do ódio, da polarização. As pessoas esqueceram o significado da empatia. É muita perversidade desses criminosos. E esses criminosos pelo visto esqueceram que existe um código penal. Eles vivem numa bolha! E dentro dessa bolha, extremamente ofensiva, frustrada, onde mal conseguem se entender como pessoa e com suas escolhas, acabam usando as outras como reflexo do próprio fracasso ou vontade.

Essa, infelizmente, é a realidade do mundo. Mundo esse cada vez mais fracassado no amor ao próximo. Assim caminha a humanidade! Mais um fim de semana difícil para os jornalistas retratarem…

PINGO NO I

Todo mundo tá cansado de saber que o setor da cultura foi um dos mais prejudicados na pandemia… Fora os ataques daqueles que são contra qualquer incentivo à arte. Mas vocês sabiam que, segundo a Secretaria Municipal de Cultura, o Rio é a única cidade brasileira com espaços culturais servindo de postos de testagem e vacinação infantil? E o secretário Marcus Faustini quer ainda mais, tá com gás pra virar esse jogo!

No último sábado, foi lançado o programa “Cultura com as Crianças”, que vai circular por vários bairros do Rio… E ainda tem o “Aprendiz Cultural”, prometendo oferecer renda para 500 jovens, com bolsas de 800 reais e cursos de preparação em equipamentos culturais da cidade. É isso, tem que botar essa engrenagem tão importante pra cidade pra funcionar! O Rio é uma cidade cultural e precisa resgatar esse título, tão desprezado na gestão anterior.

Então, bora colocar o Pingo no I…

Promessa é o que a gente mais vê por aí, mas boa-vontade a gente também tá vendo… O negócio é botar a mão na massa e, principalmente, comida e trabalho para esses profissionais.

TÁ A CARA DO RIO!

Olha, só rindo pra não chorar mesmo… Até galo tá querendo fazer teste de covid no Rio, gente. A imagem do bichinho na porta do posto de saúde em Irajá viralizou no fim de semana e até o secretário Soranz tirou sarro. Quem disser que isso não é a cara e o espírito da cidade, tá mentindo! A gente torce de verdade para que o que o secretário de saúde tenha escrito na legenda da sua rede social seja verdade…. Que os atendimentos e testagens estão diminuindo, ao ponto do galo cocó roubar a cena.

De uma coisa eu tenho certeza: que todo mundo de bom senso deve se vacinar e que a gente tem que aprender e muito com a bicharada! Que o movimento em todos os postos de saúde fique cada vez mais fraco, porque essa guerra contra o vírus e a ignorância a gente tá vencendo, dia após dia. Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Umas doses de leveza não fazem mal a ninguém, e tenho dito!