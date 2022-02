Colégio Pedro II - Fabio Costa/Agencia O Dia

Colégio Pedro II Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 04/02/2022 06:00

Quem me acompanha, sabe o quanto eu sou rigorosa e sigo os especialistas que falam sobre o lastro de deixar um filho de fora da escola… É uma questão de saúde pública não deixar as crianças em casa! Já prejudicou demais todas elas. As escolas inclusive já tiraram o sistema de aulas remotas… Mas acredite… Menos o colégio Pedro II!

Só pode ser brincadeira… Adiar mais uma vez o retorno das aulas por risco epidemiológico para alunos, professores e funcionários? Ah, me poupe!!! O que eles querem mais?! Já teve de tudo! Antes eu até ficava ponderada em falar sobre o assunto, porque ninguém sabia como a situação iria ficar, não tinha vacina…

Mas agora, mesmo com a ômicron, nada justifica! Os estudiosos, pediatras, especialistas, estão aí que não deixam mentir. Não tem como permitir mais essa maldade com as crianças.

Os pais estão desesperados…. E eu tô do lado deles! Ano passado já foi demais. Gostando ou não, o povo fica com medo de falar a verdade, mas a realidade é essa: malandragem pura! Todas as escolas voltaram…. E esses alunos ficam como? Nem todo mundo vai ter direito à aula online. Tem que inventar uma nova desculpa porque essa aí não vai colar mais. É preciso se adaptar!

A gente sabe que o Pedro II é uma escola preparada, de excelência! Uma escola forte, de referência, um pilar da educação bancando essa vergonha! Então é covardia fazer isso. Criança precisa estudar! Tudo tá funcionando, mas só a escola promove risco epidemiológico? Nananinanão! É o ensino desses alunos que estão em jogo.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

———————————————————————-

Pingo no I

Eu não tô entendendo o porquê de tanta gente tentar justificar o injustificável… Como no caso brutal do congolês Moïse Kabagambe. Na situação, tá todo mundo agora querendo falar sobre como ele chegou ali… Isso e aquilo… Até os advogados! Parem, de uma vez por todas, de tentarem tirar o holofote do que se tem até agora. A gente precisa fazer justiça em cima das imagens obtidas até o momento.

Não importa… o fato é um só! Ele foi morto, torturado e espancado. Não importa se ele estava cobrando salário, bebendo cerveja ou causando arruaça… Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, ainda mais da forma nojenta e violenta que foi. Então, vamos focar nesse crime bárbaro e exigir justiça. Que a polícia investigue todos os pontos!

Bora colocar o Pingo no I… Se alguém discorda desse tipo de atrocidade, sinto muito, mas é igual aos que estão com as mãos sujas de sangue!

————————————————————————

Tá feio!

Vinte e dois dias… Esse é o tempo em que moradores da Comunidade da Tirol, na Freguesia, afirmam que estão sem água. Olha esse tempo, gente! Como que alguém consegue viver assim? É surreal pensar que alguém consiga ficar tanto tempo assim, tendo que pegar água da chuva pra fazer tudo dentro de casa.

“A gente precisa de ajuda, tá difícil e ninguém dá uma previsão. Todo mundo sem condição de cuidar de casa, de fazer nada”, afirma Aliete Silva, moradora da região. O povo pobre sofre demais…. Quero ver fechar 20 minutos a torneira do Leblon! Duvido! Rapidinho vão lá resolver. Isso também é segregação social, tá? Todo mundo paga conta de água igual…

A coluna procurou a Cedae, que em nota afirmou que técnicos irão ao local ainda hoje. Informaram também que não há falta d'água há 20 dias na região, mas devido ao aumento do consumo provocado pelas altas temperaturas, ocorrem oscilações na pressão da água na rede de abastecimento na parte mais alta da rua.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Tá faltando um bem mais que necessário, e tenho dito!