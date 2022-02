Dudu me encorajou assim como foi encorajado - Arquivo Pessoal

Dudu me encorajou assim como foi encorajadoArquivo Pessoal

Publicado 09/02/2022 00:00

A fila não estava tão grande, aliás bem tranquila…



Mas demorou para o Dudu ser vacinado e por um motivo lindo!



Ao ficar ali com meu filho que estava super ansioso com a picadinha, como qualquer outra criança estava, eu observei tudo.



No posto de saúde, a demora tinha nome e sobrenome: paciência e carinho.



Já era perto das cinco da tarde, horário de fechamento do posto e as enfermeiras com um cuidado incrível com cada criança.



Aliás, tudo começou a me chamar atenção já na chegada. A segurança do posto logo mandou: “Tricolor, tenho certeza que você vai ser o mais corajoso ali!”



E ela incentivava cada um que entrava, mas Dudu começou com a sua dose de coragem já naquelas palavras.



De volta à fila, como eu estava descrevendo a pouco, fiquei emocionada com as agentes de saúde.



Uma menina de uns onze anos, já grandona, sentou no colo do pai e chorou muito de medo. Eu contei, a agente tentou sete vezes aplicar e dava desespero na menina… Ela parava, conversava e fazia a nova tentativa até conseguir. E ainda bateu palma para a adolescente!



Tinha criança que chegava e nem queria sentar... E as profissionais falavam: “A gente espera você ser corajoso.”



No caso do meu filho, que na sua ingenuidade chegou até dar risadas de alguns escândalos alheios, na sua vez, ficou com a mão gelada de nervoso.



Ela se aproximou e falou: “Só vou quando você autorizar, aqui quem manda é você!”



O nome dela, Taís, eu nunca mais vou esquecer.



Que trabalho lindo, que coisa linda...



Toda criança é reflexo do que vivencia, é fato!



Dudu me acompanhou na fila ao lado para minha terceira dose e me encorajou como foi encorajado.



Olha, se eu posso dizer que essa pandemia me trouxe algumas recordações boas, uma delas é ver o trabalho dessas pessoas.



Priscila me deu a primeira dose e Taís, a do meu filho...



Mas o obrigada é para todos que trabalham tão lindamente nessa onda da imunização!

PINGO NO I

O que aconteceu com a Dona Jurema Álvares, diarista morta de forma covarde na Cidade de Deus, só traz um questionamento: o que é o certo pra você? A indignação depende só de quem aperta o gatilho?!

Ver o estado que o filho dela, o motorista de aplicativo Marcelo ficou, é de partir o coração.

Ele ficou sozinho na beira da calçada, com a bolsa da mãe embaixo do braço e a vassoura que ela levava pro trabalho suja de sangue!

Se você não fica horrorizado com toda essa história, eu não sei mais o que falar.

O Rio virou definitivamente um palco da dor do pobre, onde para algumas entidades só importa apoiar dependendo de quem atira.

Mas foi vagabundo que atirou!

Então, bora colocar o Pingo no I…

É preciso que os olhos se destinem às vítimas!

Não dá pra aceitar que se segreguem a dor alheia, principalmente quando a dor for de muitas Juremas e Marcelos que estão por aí.

TÁ FEIO!

É estarrecedor ver as declarações polêmicas de um cara desse, que tem mais de 30 anos.

Aliás, declaração polêmica porcaria nenhuma! O que ele cometeu foi crime. E ele tem que responder por isso. Pra quem não sabe, eu tô falando do tal do Monark.

O que mais me choca em toda essa história é o fato de dois deputados ainda argumentarem (um até reforçou) e a outra tentando explicar de uma forma didática aquilo que todo mundo tá cansado de saber o quão nojento e perverso representa, o nazismo. Era delegacia na certa! Ahh, me poupe.

A gente já sabia que uma hora ia dar problema… Muito baseado nas ideias, discurso de ódio e pouco conteúdo.

Ah! E só pra terminar: ninguém engoliu essa demissão aí não… Vai demitir o co-fundador? Aham, sei…

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Vamos ver no que isso ainda vai dar, e tenho dito!