Alunos do Pedro II protestam - Darcília Lima/Arquivo pessoal

Alunos do Pedro II protestam Darcília Lima/Arquivo pessoal

Publicado 14/02/2022 06:00

Gente, não é possível… Até quando os pais de alunos do Colégio Pedro II vão ficar implorando para que as aulas retornem ao regime presencial? Isso já virou penitência! É manifestação que fazem, é medida judicial em ação que não é respeitada pela direção da instituição. O que mais eles vão precisar fazer?



Hoje mesmo tem protesto em várias unidades contra essa sacanagem. Antigamente, estudar em escola federal era motivo de orgulho, hoje tá sendo desesperador! Até chacota! Cada vez mais parece que estudar nesse país virou pecado, até crime… Tá tudo invertido! E olha que a gente tá falando pra direção de um colégio que sempre criticou a falta de investimento em Educação nesse país. Olha aí a hipocrisia!



“Pura falta de gestão após dois anos de paralisação. Alguns pais até já estudam a possibilidade de entrar com queixa-crime contra o reitor”, afirma Darcilia Lima, mãe de aluna do Ensino Médio da Unidade Humaitá II.



Eu já falei aqui que a preocupação sanitária é válida. Mas é covarde! Com a realidade atual, é um absurdo o descaso que essas crianças e famílias estão sofrendo. A vida tem que seguir, com os protocolos sanitários, é claro, e com vacinação.



“É uma afronta, indignação mesmo. As crianças estão abandonadas”, reforça Marco Vasconcelos, pai de uma aluna da Unidade São Cristóvão.



Dedo na cara é pouco pra essa palhaçada. Desculpe, mas a verdade é essa: um verdadeiro circo, que já passou dos limites. Nessa chamada aí, o Pedro II faltou! 3,2,1… É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

É bizarro pensar que nessa altura do campeonato, em pleno século XXI, a gente tenha que ainda falar sobre a importância de vacinar nossas crianças. Ah se na minha época eu chegasse na escola com a caderneta de vacinação incompleta…



Mas hoje começa o “Vacina na Escola”, programa da prefeitura que promete vacinar 200 mil estudantes… É pra dar um gás na campanha que ainda segue com adesão baixa, tudo porque alguns pais estão com medo de vacinar os filhos.



A gente até compreende a insegurança, mas não dá pra acreditar e muito menos seguir a quantidade de notícia falsa que só promove a desinformação. Tem que vacinar, gente! Se você não vai ao posto dar a vacina, a vacina vai até o seu filho na escola… Simples. Claro que tudo dentro da lei e com autorização dos pais. Ninguém vai colocar uma agulha no braço do seu filho sem que você permita.



Então, bora colocar o Pingo no I… Juro que é a última vez que eu vou escrever… Não, pera, vou continuar escrevendo: vacine sua criança, meu povo! Ouça a Ciência e deixe de bobeira.



TÁ BONITO!

Marcos Roberto vende sacolés em Saracuruna - Arquivo pessoal

Marcos Roberto vende sacolés em SaracurunaArquivo pessoal

“Foi o meu primeiro dia na feira de Saracuruna com o carrinho e o movimento foi muito melhor. Com o isopor eu fazia um valor bem abaixo do que eu consegui hoje”. A alegria do Marcos Roberto Pessoa, vendedor de sacolé que apelou em meu programa de rádio por um carrinho de sorvete, e conseguiu graças aos ouvintes, é também a minha!



Olha ele trabalhando ontem, num domingão de calor, feliz da vida com seu novo material… Deu um 'up' e tanto, hein Marcão!



Como é bom saber que a minha voz é instrumento de transformação na vida das pessoas. Essa é a melhor parte da história… A gente briga, denuncia, informa, mas principalmente muda a vida de tanta gente que vive nesse Rio tão sofrido.



Marcos me agradeceu, mas na verdade eu é que fico grata por fazer parte dessa corrente tão maravilhosa. Que ele e a família tenham muitos domingos maravilhosos pela frente, com trabalho, dignidade e din din no bolso. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Olha o sacolé do Marcos passando aí, e tenho dito!