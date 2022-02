Construções foram demolidas em ação da Prefeitura do Rio em conjunto com o Ministério Público - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Construções foram demolidas em ação da Prefeitura do Rio em conjunto com o Ministério PúblicoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/02/2022 08:50 | Atualizado 16/02/2022 10:09

Rio - Uma ação conjunta da Prefeitura do Rio faz a demolição de 19 construções irregulares na Via Light, em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (16). Os imóveis foram construídos às margens do canal da comunidade. Entre as construções demolidas havia lava-jatos, bares, casa de show e outros estabelecimentos que contribuíam para a poluição do Rio das Pedras, já que o esgoto era lançado sem nenhum tipo de tratamento.

Estão envolvidos na Força-Tarefa a Subprefeitura de Jacarepaguá, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o Comando de Polícia Ambiental (CPam), a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), Polícia Civil e Militar.

De acordo com o MPRJ, as construções não podem ser legalizadas porque foram construídas às margens do Rio das Pedras. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente emitiu três notificações sobre os imóveis, mas os responsáveis não deixaram o local. A entidade destaca que ações como esta são importantes para sufocar as fontes de renda da milícia.

A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, acompanha a ação. “Esse bar Amarelinho tinha muitas reclamações e era importante para a paz do morador se bem. Chega de bagunça na via pública”.

As construções na margem do rio, segundo a prefeitura, infringem leis ambientais, impedindo a limpeza do local além de ocupar a calçada, que é área pública. Moradores já haviam encaminhado diversas reclamações de barulho e confusão por conta do movimento noturno na região.

Nesta terça-feira , a Prefeitura do Rio também atuou em uma força-tarefa contra construções irregulares erguidas na Rua Otto Stupakoff, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio. A ação contou com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente da Cidade (SMAC) e de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva) e teve como objetivo demolir quatro imóveis. A área, dominada por milícia, geraria um lucro de R$ 5,2 milhões aos criminosos.

A Força-Tarefa para enfrentamento à ocupação irregular do solo urbano foi criada em outubro de 2021, por ato do procurador-geral de Justiça, para auxiliar promotores de Justiça no combate à ocupação irregular do solo no Município do Rio de Janeiro e aos ilícitos relacionados nas áreas criminal e de meio ambiente, entre outras, em especial, nas áreas de planejamento que abrangem bairros das zonas Oeste e Norte da cidade.