Enxurrada carregou carros, que ficaram empilhados nas ruas fotos AFP

Publicado 16/02/2022 21:43

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) decidiu, nesta quarta-feira, que irá doar R$ 30 milhões do orçamento em apoio às vítimas do temporal que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A doação da verba foi aprovada pelos deputados estaduais com o Projeto de Lei 5.412/22, aprovado em caráter de urgência. A expectativa é de que o governador Cláudio Castro (PL) aprove o texto nesta quinta-feira.



O repasse será feito ao município com os recursos do Fundo Especial da Alerj. O texto foi protocolado pelo presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), e a votação emergencial foi aprovada pelos parlamentares no Colégio de Líderes.



"O estado já disponibilizou equipamentos, caminhões, máquinas, colchonetes, cesta básica e precisamos agora de um recurso emergencial para ajudar a prefeitura de Petrópolis. Convocamos, então, o Colégio de Líderes, aprovamos a votação e em seguida os projetos, e já estamos remetendo ao governo do estado”, comentou Ceciliano.



Além disso, os deputados aprovaram uma alteração no Supera RJ, que ajuda as famílias mais pobres do Rio com o auxílio mensal de R$ 300. Com a alteração, os beneficiários do programa podem acumular outros auxílios oferecidos pela prefeitura ou pelo Governo Federal quando o município estiver em Estado de Calamidade Pública.



Os parlamentares também aprovaram um PL que prorroga o calendário de pagamento do IPVA e do ICMS em municípios que decretarem Estado de Calamidade Pública, como Petrópolis. No caso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o pagamento foi adiado para o segundo semestre deste ano.



Já o IPVA poderá ser parcelado em mais vezes além das três previstas pela legislação sem multa ou juros. Os veículos que foram perdidos com a chuva poderão pagar o imposto de forma proporcional ao período em que o carro estava funcionando.



Chuva em Petrópolis





A forte chuva que caiu na cidade de Petrópolis na tarde de terça-feira (15) deixou ao menos 80 mortos, de acordo com a Polícia Civil . Deste número, 37 são mulheres, 22 homens e oito crianças. As buscas por desaparecidos continuam e corpos são encontrados a todo o momento. Entre os mais de 171 pontos de deslizamento, o mais crítico é o do Morro da Oficina: parte da encosta foi abaixo durante a tarde e pelo menos 80 casas foram atingidas. O município decretou Estado de Calamidade Pública e os militares seguem trabalhando.

Após o temporal que caiu na tarde de terça-feira, a região central ficou completamente destruída. Ao menos 12 corpos foram encontrados na Rua do Imperador, uma das mais famosas e turísticas da cidade, próximo ao Museu Imperial ao Palácio de Cristal. Na Rua Teresa, conhecida pelo seu comércio têxtil, uma encosta deslizou e dezenas de veículos ficaram pelo caminho.