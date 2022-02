SOS Serra alerta para perfil fake criado - REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Publicado 17/02/2022 07:47 | Atualizado 17/02/2022 08:01

Rio - Organizações e celebridades denunciaram nas redes sociais um perfil fake que tentou se aproveitar da solidariedade da população com os desabrigados na tragédia de Petrópolis. Desde a terça-feira (16), uma conta criada na rede Instagram se passava pela organização SOS Serra pedindo doações em dinheiro, mas divulgada uma chave Pix errada. O perfil saiu do ar nesta quinta-feira (17).

"Recebemos avisos de que existe uma conta falsa, imitando a nossa para tentar lucrar com malícia sobre a situação! Já denunciamos para o Instagram e estamos tentando derruba-lá! Por isso é importante que compartilhem as informações verdadeiras, cada vez mais, pois toda ajuda é extremamente necessária!", alertou o perfil verdadeiro do SOS Serra, que desde o início de terça-feira tem recebido doações para os atingidos pela tragédia em Petrópolis.

Famosos como a atriz Fiorella Mattheis e o youtuber Jayme Drummond, do canal Carioca no Mundo, manifestaram revolta contra a tentativa de golpe. Nesta quinta-feira (17), o perfil já havia sido retirado do ar.

Na conta verdadeira do SOS Serra, a chave Pix é: (24) 99303-8885. Há também a possibilidade de transferência bancária: Banco Itaú; Ag: 6141; CC: 99839-0; CNPJ: 43.307.192/0001-96.

Dinheiro, alimentos ou roupas: saiba como doar de verdade

A Prefeitura de Petrópolis criou uma conta especialmente para receber doações em dinheiro para os atingidos no município. Quem quiser fazer doações pode transferir qualquer valor para a conta "PMP Petrópolis - S O S 2022", no Banco do Brasil. Os dados da conta são: agência 0080, conta 96011-X, CNPJ 29.138.344/0001-43. Para fazer um Pix, a chave é o CNPJ.

O SOS Petrópolis, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, arrecada com urgência mantimentos, roupas e itens de higiene e limpeza pessoal. Presencialmente, as doações podem ser deixadas na Rua Monsenhor Bacelar, 400, no Centro de Petrópolis (subida do Relógio das Flores, em frente ao primeiro quebra-molas). Para doar em dinheiro, a transferência bancária pode ser feita através da conta no Banco do Brasil; Ag: 2885-1; CC: 127599-2; CNPJ: 27.219.757/0001-27.

A Ação da Cidadania está recebendo doações para as vítimas da forte chuva que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio, nesta terça-feira. A entidade pede alimentos, água, itens de higiene, colchões e peças de vestuário. Todas os donativos serão entregues em Petrópolis nos próximos dias. O endereço fica na Rua da Gamboa, 246, Santo Cristo, na região portuária do Rio.

Todas as unidades da Polícia Militar do Rio viraram ponto de recolhimento de donativos. Água mineral e itens de higiene pessoal são os principais pedidos. A sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Avenida Marechal Câmara 210, no Centro do Rio, também virou ponto de doação.

Clubes de futebol também se prontificaram: no Vasco, o estádio de São Januário e a sede náutica da Lagoa viraram ponto de entrega de doações para Petrópolis. O Botafogo também colocou à disposição o Setor Norte do Estádio Nilton Santos. A sede do Flamengo, na Gávea, também recebe doações, assim como o Maracanãzinho (Portão 6). Todos os estádios que receberão jogos da rodada desta semana do Campeonato Carioca também serão pontos de doação. Escolas de samba, como Mangueira e Unidos da Tijuca, também viraram pontos de doação.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) abriu a recepção da Prefeitura Universitária para receber doações de água mineral, alimentos, roupas e itens pessoais. O endereço fica na Praça Jorge Machado Moreira, 100, na Cidade Universitária.