Publicado 18/02/2022 00:00

A chuva chegou à cidade do Rio e os moradores precisam ter atenção e cuidado. É importante estar atento à segurança, se prevenir, e que as autoridades cumpram seu papel.

E no meio desse caos, saber que, do já curto orçamento previsto para a gestão de risco no Estado do Rio, apenas 6% foi usado é revoltante. O problema é recorrente, devasta cidades e famílias. Senhores políticos, está na conta de vocês a dor que todos estamos sentindo.