Publicado 17/02/2022 21:32 | Atualizado 17/02/2022 21:52

Morreu na tarde desta quinta-feira (17) no Rio de Janeiro, vítima de embolia pulmonar, o professor e ensaísta e Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) Cândido Mendes de Almeida.

Nascido no Rio de Janeiro em 3 de junho de 1928, Cândido foi professor, educador, advogado, sociólogo e ensaísta.

Formado Bacharel em Direito (1950) e Filosofia (1951) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e doutor em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil.

Na ABL, foi o quinto imortal ocupante da cadeira nº 35, tomando posse em 24 de agosto de 1989, tendo sucedido Celso Cunha.

Teve trajetória marcada pela defesa da educação, atuando como professor universitário em diversas instituições de ensino superior até ocupar o cargo de reitor da Universidade Cândido Mendes (1997). A mesma universidade divulgou a seguinte nota de pesar:

“Com enorme pesar a Universidade Cândido Mendes informa a todos sobre o falecimento do Prof. Cândido Mendes, Magnífico Reitor da UCAM.

Enlutados com a perda irreparável para a Universidade Cândido Mendes, continuaremos honrando a memória e o legado do Prof. Cândido na luta permanente pela democratização do acesso à educação no país e o desenvolvimento do ensino de excelência, que marcarão para sempre a história de transformação da sociedade brasileira através da educação.

A comunidade acadêmica da Universidade Cândido Mendes está em luto oficial pelo período de 15 dias.

Agradecemos, desde já, todas as manifestações de pesar e de condolências à família do Prof. Cândido Mendes”.