Cenário da tragédia que aconteceu em Petrópolis - Carl de Souza / AFP

Publicado 17/02/2022 19:21

Rio - As aulas nas escolas da rede municipal de Petrópolis seguem suspensas e não tem previsão de retomada. De acordo com a Secretaria de Educação da cidade, vinte e três unidades escolares estão abertas, neste desde a última quarta-feira, como ponto de apoio recebendo as famílias desabrigadas em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade da Região Serrana provocando deslizamentos e a morte de pelo menos 110 pessoas.



São 39 mil alunos matriculados no ensino público da cidade imperial. A previsão era de que as aulas voltassem nesta sexta-feira, mas após análise do cenário atual de crise que se encontra a cidade, as escolas devem seguir servindo de ponto apoio aos desabrigados.

Algumas unidades também foram atingidas por deslizamentos de terra ou alagamentos. Segundo a secretaria, ainda não há um numero exato, mas até o momento, nove escolas e centros de Educação Infantil foram afetados pela tragédia que destruiu parte da cidade de Petrópolis.

Tragédia

A tragédia que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na tarde de terça-feira (15), bateu a triste marca de 110 mortos nesta quinta-feira (17). Entre eles há 13 menores de idade. Até as 13h, foram registradas 399 ocorrências no município, das quais 323 foram de deslizamentos, sendo o mais crítico o Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra – parte da encosta foi abaixo e pelo menos 80 casas foram atingidas. Ao todo, 24 resgates de pessoas com vida foram feitos e o número de desabrigados passou de 700.



A Polícia Civil informou que há mais de 130 desaparecimentos notificados. O Ministério Público, que criou uma força-tarefa para receber solicitações de desaparecidos, tem o cadastro de pelo menos 35 pessoas ainda não localizadas. O município decretou Estado de Calamidade Pública e os militares seguem trabalhando. Há previsão de mais chuva para esta quinta-feira.