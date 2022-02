Rio entra em estágio de mobilização - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 17/02/2022 17:25

Rio - O município do Rio entrou, na tarde desta quinta-feira, em estágio de mobilização por causa da previsão de chuva na cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o Radar Meteorológico do Sumaré, no Alto da Boa Vista identificou, às 17h10, núcleos de chuva moderada a forte em direção à Zona Norte.

Para as próximas horas, segundo o Alerta Rio, a expectativa é de pancadas de chuva moderada a forte na Zona Norte, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento moderada a forte. Neste momento, núcleos de chuva fraca a moderada atuam na Zona Oeste da cidade.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco. Ele aponta que há riscos de ocorrências de alto impacto no Rio. Por causa da possibilidade de temporal, existe chance de uma nova mudança de estágio.