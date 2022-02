Pista de acesso ao bairro Caxambu está bloqueada por conta de deslizamento de encosta - Reprodução WhatsApp

Pista de acesso ao bairro Caxambu está bloqueada por conta de deslizamento de encosta Reprodução WhatsApp

Publicado 17/02/2022 16:47 | Atualizado 17/02/2022 19:47

Rio - Moradores questionam falta de apoio das autoridades na busca por sobreviventes e retirada de corpos no bairro Caxambu,, na última terça-feira. Segundo relato de moradores, os acessos ao bairro estão bloqueados pela lama e entulho, então as próprias famílias que vivem no bairro estão fazendo a remoção das vítimas soterradas. Na manhã desta quinta-feira, dois corpos teriam sido removidos da lama pelos próprios vizinhos. Até o momento, mais de 115 pessoas morreram e 116 estão desaparecidas na tragédia da Região Serrana O bairro fica próximo ao Centro histórico de Petrópolis, mas não estaria recebendo a ajuda das autoridades como a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. "Os próprios moradores estão tendo que tirar corpos de parentes e familiares dos escombros da tragédia", diz uma postagem nas redes sociais.Imagens compartilhada por moradores mostram a dificuldade de acesso ao bairro. A principal via está bloqueada por um dos deslizamentos de terra. Apenas um pequeno trecho, onde só é possível passar pedestres e motos está liberado.O bairro também sofre com a falta de luz, já que deslizamentos atingiram parte da rede elétrica que leva energia até as moradias nas áreas de encosta. Não há também o fornecimento de água potável em algumas localidades do bairro.