Destruição após chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio - Marco Antonio Pereira/ Agência O DIA

Publicado 17/02/2022 20:49 | Atualizado 17/02/2022 20:56

Em Petrópolis desde a manhã de quarta-feira, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do MDR, coronel Alexandre Lucas, reforçou que o Governo Federal está atuando com toda sua capacidade operacional para garantir que a cidade volte à normalidade assim que possível. "Além da Defesa Civil Nacional, nós temos uma forte atuação das Forças Armadas. Tropas do Exército e da Marinha que chegaram para ajudar na operação. Neste momento, equipes de engenharia e militares trabalham, por exemplo, na liberação de vias", explicou.



Dos R$ 2,33 milhões já autorizados, R$ 1,67 milhão serão utilizados na compra de cestas básicas, kits de higiene pessoal, colchões, materiais de limpeza e kits de dormitório com cobertor e lençol. Mais de três mil pessoas serão beneficiadas.



Além disso, R$ 655,7 mil serão destinados à limpeza urbana e à desobstrução de canais, com a contratação de auxiliares de serviços gerais, encarregado geral de obras, caminhões e escavadeira. A limpeza ocorrerá, nesta primeira fase, em mais de 10 áreas da cidade.



Nesta sexta-feira (18), o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, além de outras autoridades do Governo Federal, farão um sobrevoo pelas áreas mais afetadas da cidade e se reunirão com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e com o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo.



Acordo de Cooperação com o Japão



Também nesta quinta-feira (17), o engenheiro japonês Yoshifumi Shimoda, líder da equipe de especialistas da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), realizou um sobrevoo na região para entender como está sendo realizado o movimento das massas (deslizamentos) na área urbana.

"A nossa ideia não é só dizer o que deve ser feito, mas elaborar um manual que possa ser usado para prevenir esse tipo de desastre em todo o Brasil. Vamos capacitar toda a equipe e começar a construir barreiras", destacou Yoshifumi.



A parceria entre o MDR e o Japão tem como principal objetivo mitigar impactos causados pelos deslizamentos de fluxo de detritos – resíduos que podem compactar e cimentar, dando origem a uma rocha sedimentar consolidada. Os japoneses têm mais de 150 anos de experiência nessa área e, em conjunto com o Brasil, será possível construir barreiras que impeçam ou minimizem os impactos nas cidades.



Comunicação via satélite



Também nesta quinta-feira, o Governo Federal instalou uma antena de comunicação via satélite no posto de comando criado no Colégio Estadual Dom Pedro, no centro de Petrópolis. Nessa sexta-feira (18), mais antenas serão fornecidas pelo Ministério das Comunicações.