Petrópolis decreta calamidade pública devido ao temporal que caiu sobre a cidade - Reprodução

Petrópolis decreta calamidade pública devido ao temporal que caiu sobre a cidadeReprodução

Publicado 15/02/2022 21:52 | Atualizado 16/02/2022 00:08

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis decretou estado de calamidade pública em virtude das fortes chuvas que afetaram a cidade, deixando um elevado número de ocorrências e vítimas fatais. Até o momento a Defesa Civil confirma até o momento dois óbitos, sendo um de uma mulher e o outro de um homem. Ambos foram encontrados após a redução do nível da água nas ruas Buarque de Macedo e Souza Franco.

O prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, está em Brasília e já declarou que está voltando para Petrópolis para comandar os trabalhos de recuperação e atendimento às vítimas da tragédia. Ele também já ordenou que todos os secretários estejam de prontidão para o trabalho de recuperação da cidade nos próximos dias.

Equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento de vítimas. Além da Defesa Civil, agentes da COMDEP, de Serviços, Segurança e Ordem Pública, de Obras e de demais áreas do governo seguem no suporte as 95 ocorrências, registradas até o momento.

Trechos antes inundados ou alagados por conta do volume elevado de chuva, que chegou a 260 milímetros em seis horas, começam a ser liberados, facilitando o acesso do socorro por parte dos órgãos competentes, como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

No momento, o núcleo de chuva que atuou no município nas últimas horas já se afastou da cidade, entretando, permanece a previsão de chuva que pode ter intensidade fraca a moderada. Das ocorrências, 80 são de deslizamentos, a maior parte registra nas localidades do Quitandinha, Alto da Serra, Castelânea, Centro, Coronel Veiga, Duarte da Silveira, Floresta, Caxambu e Chácara Flora. Houve alagamentos por diversos pontos da cidade, os 11 registrados pela Defesa Civil, foram das regiões do Alto da Serra, Corrêas, Centro e Mosela.