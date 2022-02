Deslizamentos aconteceram em vários pontos do Centro e arredores - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/02/2022 19:32

Petrópolis - A Defesa Civil faz alerta máximo e estabelece Estágio Operacional de Crise para o município, com 49 ocorrências por deslizamento em diferentes regiões e diversos pontos da cidade com inundações e alagamentos.

Nas últimas seis horas houve um registro de acumulado pluviométrico de 259 milímetros, um valor acima da média esperada pela o mês, que seria de 238,2 mm. Todo o efetivo da Defesa Civil atua no atendimento às ocorrências. Agentes da CPTrans e do 26º Batalhão da Polícia Militar dão suporte para o bloqueio de vias.



A Prefeitura colocou todo o efetivo em operação para o atendimento imediato a todas as pessoas afetadas. Todos os pontos de apoio foram abertos para o acolhimento das pessoas em área de risco. A Defesa Civil orienta a mobilização da população, que neste momento, deve se manter em áreas seguras.