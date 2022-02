Empresa de ônibus abrem vagas para diversos cargos em Petrópolis - Divulgação

Publicado 15/02/2022 07:08

Petrópolis - As empresas de ônibus, que realizam o transporte urbano de passageiros em Petrópolis, estão contratando profissionais para vagas de emprego. As oportunidades de trabalho são para diferentes cargos como motorista, manobrista, cobrador e mecânico, se estendendo, inclusive para pessoas com deficiência. Os interessados devem enviar currículo para as operadoras.



A Cidade Real está admitindo mecânico diesel, motorista e cobrador. A empresa também está recrutando jovem aprendiz, além de profissionais para os setores de administração e manutenção ao banco de talentos. Para jovem aprendiz, é importante que o candidato tenha entre 14 e 24 anos, com ensino médio completo ou que esteja matriculado em uma unidade escolar.