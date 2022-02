Prefeitura começa a planejar Bauernfest, em conjunto com segmento germânico | Petrópolis | O Dia

Durante o encontro foram discutidos temas como organização, estrutura da festa e a importância da preservação da memória histórica - Divulgação/Ascom

Publicado 14/02/2022 20:52

Petrópolis - O processo de planejamento da Bauernfest, a tradicional Festa do Colono Alemão, foi pauta da primeira reunião entre as gestoras do turismo e da cultura do município e representantes do segmento germânico. Considerado o maior evento de Petrópolis, a 33ª edição está prevista para acontecer no mês de junho, de forma presencial – desde que as condições sanitárias permitam a realização do evento.

Durante o encontro foram discutidos temas como a organização, a estrutura da festa, e a importância da preservação da memória histórica através das manifestações culturais apresentadas na Bauernfest.

“A tradição germânica é uma marca da cidade, um diferencial que atrai e encanta os nossos turistas e moradores, fomentando o setor turístico, que é fundamental para o desenvolvimento da cidade”, destaca a secretária de Turismo, Silvia Guedon.

A festa, inspirada pela influência germânica, prevista para acontecer de forma presencial no mês de junho de 2022, traz em sua programação a apresentação de grupos de danças folclóricas, atividades culturais, corais, bandas tradicionais, comidas e bebidas típicas, que resgatam as tradições dos colonizadores.

"É muito importante garantirmos os pagamentos de artistas e fornecedores da festa, para que a Bauern seja boa para todos que participam.” disse a secretária de Cultura, Diana Iliescu.

A tradição e o resgate da cultura germânica são pontos importantes defendidos pelo Clube 29 de Junho. “Estamos juntos com a Prefeitura para garantir que seja mantida a tradição desta cultura”, frisou a presidente do Clube, Marco Antônio Kling.

A reunião teve a presença da diretora-presidente do Instituto Municipal de Cultura (IMC), Diana Iliescu e equipe; da diretora-presidente da Turispetro, Silvia Guedon e equipe; do presidente do Clube 29 de junho, Marco Antônio Kling; Flávio Fiuza, do Instituto Bingen e Marcos Carneiro, presidente da AGFAP.