Todos os currículos participam dos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelo empregadorReprodução

Publicado 14/02/2022 20:35 | Atualizado 14/02/2022 20:43

Petrópolis - O Departamento de Trabalho e Renda (Detra) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis disponibiliza, nesta semana, 41 oportunidades de emprego. Entre os dias 14 e 18 de fevereiro, os interessados em uma das vagas poderão cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Petrópolis ( - O Departamento de Trabalho e Renda (Detra) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis disponibiliza, nesta semana, 41 oportunidades de emprego. Entre os dias 14 e 18 de fevereiro, os interessados em uma das vagas poderão cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Petrópolis ( www.petropolis.rj.gov.br ) e aguardar avaliação das empresas.

As informações ficam automaticamente armazenadas no banco de dados e disponíveis para todas as vagas divulgadas. Estando no perfil solicitado pelo empregador, o Balcão de Empregos entrará em contato por telefone. Todos os currículos participam dos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelo empregador. A responsabilidade pelas entrevistas e possíveis contratações fica a cargo do contratante.

Vagas disponíveis e pré-requisitos estipulados pelo empregador:

1 vaga - Auxiliar Administrativo – Ambos os sexos – Faixa etária de 18 a 70 anos - Ensino Médio - Experiência na função;

1 vaga - Auxiliar de Mecânico – Sexo masculino – Faixa etária de 19 a 40 anos - Ensino Médio - Cursos específicos na área;

1 vaga - Auxiliar de Produção – Sexo masculino – Faixa etária de 18 a 38 anos - Ensino Médio -Experiência na função;

1 vaga - Auxiliar de Produção (Pessoa com Deficiência) - Sexo masculino – Faixa etária de 18 a 38 anos - Ensino Médio - Possuir laudo comprovando deficiência que permita a realização da função;

5 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – Sexo feminino – Faixa etária de 23 a 55 anos - Ensino Fundamental - 1 ano de experiência na função;

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais – sexo masculino – Faixa etária de 25 a 40 anos - Ensino Médio - Experiência de 6 meses na função;

1 vaga - Auxiliar Técnico de Metrologia – Sexo masculino – faixa etária de 21 a 40 anos - Experiência de 1 ano na função - Ensino Médio - CNH cat. B - Disponibilidade para viajar;

3 vagas - Auxiliar de Vendas – Ambos os sexos – Faixa etária de 20 a 60 anos - CNH cat. A -Disponibilidade para viajar;

1 vaga - Chefe de cozinha – Ambos os sexos – Faixa etária de 24 a 45 anos - Ensino Médio - 2 anos de experiência na função;

3 vagas - Cozinheiro de Restaurante - Sexo masculino – Faixa etária de 26 a 45 anos - Ensino Médio - Experiência de 2 anos na função - Possuir cursos na área;

1 vaga – Jardineiro - Sexo masculino – Faixa etária de 20 a 45 anos - Ensino Fundamental completo - Experiência de 1 ano na função;

1 vaga - Mecânico de Automóveis – Sexo masculino – Faixa etária de 19 a 30 anos - Ensino Médio - Cursos específicos na área;

2 vagas - Médico em radiologia e diagnóstico por imagem - Ambos os sexos – Faixa etária de 30 a 70 anos - Registro de classe ativo - Experiência de 1 ano na função;

1 vaga - Motorista de Furgão ou Veículo similar - Sexo masculino – Faixa etária de 30 a 50 anos - CNH cat. B - Disponibilidade para viajar;

5 vagas - Operador de CFTV – Ambos os sexos – Faixa etária de 18 a 50 anos - Ensino Médio - Experiência de 6 meses - Cursos específicos na área;

1 vaga - Passadeira de peças confeccionadas - Sexo feminino – faixa etária de 30 a 50 anos - Ensino Médio - Experiência de 1 ano na função;

1 vaga - Promotor de Vendas – Ambos os sexos – Faixa etária de 18 a 60 anos - Ensino Médio - Experiência na função - Desejável CNH e Veículo para o trabalho;

1 vaga - Recepcionista – Ambos os sexos – Faixa etária de 20 a 60 anos - Habilidade para recepcionar clientes e colaboradores - Trabalho interno com sistema da empresa, telefone, Whatsapp e e-mail;

1 vaga - Recepcionista – Sexo feminino – Faixa etária de 23 a 35 anos - Ensino Médio - Experiência de 1 ano na função - CNH cat. A;1 vaga - Recepcionista de hotel – Sexo masculino – Faixa etária de 20 a 50 anos - Ensino Médio - Experiência de 1 ano em CTPS - Disponibilidade de horário;

3 vagas - Venda – Ambos os sexos – Faixa etária de 18 a 60 anos - Ensino Médio - Experiência de 6 meses na função;

1 vaga - Vendedor – Ambos os sexos – Faixa etária de 25 a 45 anos - Ensino Médio - Experiência de 1 ano na função;

2 vagas - Vendedor de Comércio Varejista – Ambos os sexos – Faixa etária de 23 a 40 anos - Ensino Médio - 2 anos de experiência na função - CNH cat. A;

2 vagas - Venda (Telemarketing) - Ambos os sexos – Faixa etária de 25 a 45 anos - 1 ano de experiência na função - Cursos específicos na área.