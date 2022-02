Mais ônibus estarão em circulação para a volta às aulas em Petrópolis - Reprodução

Publicado 13/02/2022 19:56

Petrópolis - Com o retorno das aulas presenciais tanto na rede pública quanto particular de Petrópolis, 25 linhas do transporte público ganharão reforça na frota e na quantidade de viagens a partir dessa segunda-feira (14).

O aumento será nas linhas que atendem as regiões do Bingen, Corrêas, Itaipava, Posse, Pedro do Rio, 24 de Maio, Monte Florido e Samambaia. Ao todo, serão mais 19 ônibus nessas localidades, o que vai garantir 125 viagens a mais ao longo do dia.



“Estamos cobrando do Setranspetro que reforce a frota para atender a demanda que passageiros que aumentou nesta semana devido ao retorno das aulas presenciais. Desde o início da pandemia sabemos o quanto os usuários do transporte têm sofrido com a supressão de linhas e de horários. Vamos continuar cobrando e fiscalizando para que a frota atenda a toda a demanda”, disse o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.



Na linha 600 (Terminal Corrêas), serão três ônibus a mais, o que vai garantir um aumento de 18 viagens ao longo do dia. Já a linha 750 (Terminal Itaipava X Terminal Corrêas) vai contar com mais dois veículos, gerando um aumento de 11 viagens. E a linha 700 (Terminal Itaipava) vai ganhar três ônibus, garantindo 11 viagens a mais ao longo do dia.



Outra linha que vai passar a ter 13 viagens a mais a partir desta segunda-feira é a 107 (Manoel Torres). com a chegada de mais um ônibus. As linhas 300 (Terminal Corrêas), 314 (Loteamento Samambaia) e 521 (Monte Florido) também terão aumento na quantidade de viagens diárias - serão cinco, oito e nove a mais, respectivamente. E a linha 100 (Terminal Bingen) vai ter um acréscimo de sete viagens, com a inclusão de mais um ônibus.