Preço da passagem passa de novo a custar R$ 4,40 a partir de domingo em PetrópolisDivulgação

Publicado 11/02/2022 17:59

- A tarifa de ônibus em Petrópolis volta ao valor de R$ 4,40 a partir da meia-noite deste domingo (13). O fim do desconto de R$ 0,20 já estava previsto em um acordo estabelecido e assinado entre as empresas de ônibus e o governo anterior, em junho do ano passado, com prazo determinado de cumprimento até o dia 31 de dezembro. Mesmo após o vencimento, as operadoras seguiram praticando o desconto por mais 43 dias.O acordo assinado entre o governo e as empresas de ônibus também previa parâmetros para a operação dos ônibus e, por decisão jurídica, o pagamento do subsídio emergencial, que é devido desde setembro de 2021, e que tem finalidade de oferecer suporte emergencial à operação dos coletivos. Além disso, o acordo firmado também tratou sobre a criação da Lei do Vale-Educação, que foi sancionada, mas não colocada em prática.Sendo um dos principais segmentos mais afetados pela pandemia, o Sistema de Transporte Público por ônibus permanece em uma absoluta crise, necessitando de novas estratégias, medidas e modelos. Mesmo com o retorno dos R$ 0,20 em Petrópolis, a tarifa técnica permanece completamente defasada, uma vez que a mesma foi calculada pela CPTrans com dados de junho de 2018 a maio de 2019, sem qualquer revisão ou reajuste nos últimos 28 meses.As empresas de ônibus informam ainda que, toda a operação já está sendo adequada de acordo com o aumento registrado na demanda de passageiros, com o retorno das aulas presenciais. O objetivo das operadoras é atender toda a população de forma eficiente e dinâmica. Por isso, vem discutindo junto ao poder público políticas de mobilidade urbana, para melhorar a fluidez no trânsito e a velocidade comercial dos ônibus, que por muitas vezes ficam parados em comboios, que prejudica o deslocamento dos passageiros.Todas as atualizações de horários podem ser conferidas nos canais de comunicação das empresas de ônibus. Pela Cidade Real, basta o cliente acessar o Facebook ou o link http://www.cidaderealtransportes.com.br/horarios.html