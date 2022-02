Professor Jonas Masetti e o presidente da CMP, vereador Hingo Hammes - Divulgação

Publicado 10/02/2022 19:13

Petrópolis - O professor Jonas Masetti - fundador do Instituto Vishya Vidya, com sede em Petrópolis - recebeu o reconhecimento da Câmara Municipal pelo conjunto de seu trabalho. Nesta quarta-feira (9), o presidente, Hingo Hammes, entregou ao professor uma Moção Congratulatória no plenário da Casa Legislativa.

Buscar uma vida com mais sentido e com um propósito maior fez Jonas Masetti largar uma carreira empresarial sólida e de sucesso para ir à Índia estudar com grandes mestres do autoconhecimento. Ao voltar, quatro anos depois, escolheu Petrópolis para fundar o Instituto Vishya Vidya, que ensina disciplinas da tradição védica e leva o nome do município para todo o mundo



“Tive a oportunidade de conhecer o Instituto Vishya Vidya, considerado uma das principais referências na tradição védica no mundo. É brilhante e surpreendente o que eu vivenciei quando estiver lá com você. É um trabalho na área social e de ensino que tem que ser reconhecido porque é de excelência e um exemplo para todos nós. Fica aqui o meu agradecimento e também os meus parabéns por tudo o que você tem feito pela nossa cidade, divulgando-a para o mundo inteiro”, disse Hingo Hammes ao entregar a moção a Masetti, que retribuiu dando de presente dois livros de sua autoria.



Hoje por meio de cursos abertos e fechados, os ensinamentos do professor Jonas impactam mais de 150 mil alunos no Brasil e em vários outros países. Ele é reconhecido pelo governo indiano como um dos embaixadores da Tradição Védica no Ocidente devido à seriedade e à abrangência de seu trabalho. Com sua visão pioneira, o professor Jonas, que já fazia aulas na modalidade online muito antes da pandemia, trouxe para o Brasil uma tecnologia inovadora. É um sistema composto por câmeras e dezenas monitores em formato de “u”, que simulam a sala de aula, onde o professor pode interagir com todos os estudantes ao mesmo tempo e os alunos podem se enxergar entre si.



O professor Jonas também mantém, através de uma instituição que leva seu nome, trabalhos sociais não só em Petrópolis, mas em outras cidades brasileiras. Sem fins lucrativos, o Instituto Jonas Masetti tem por objetivo promover a inclusão social e combater as desigualdades sociais. Os principais projeto são: o “Pequena Tribo”, que atende crianças em situação de vulnerabilidade no contraturno escolar ensinando a cultura dos povos originários das civilizações; e o “Instituto Açucena”, que promove a inclusão social de mulheres em situação de vulnerabilidade através da geração de renda com cursos de capacitação, autoconhecimento e empreendedorismo.



“Nosso trabalho, principalmente o social, requer muita dedicação e comprometimento. É silencioso, por isso essa moção é tão importante para nós. Queria agradecer ao presidente da Câmara Hingo Hammes. Mas meu agradecimento especial vai para Denise, minha esposa, e para toda a equipe que trabalha conosco e está aqui hoje. Isso porque esse reconhecimento é fruto também de todo o cuidado e envolvimento dos nossos colaboradores”, finalizou o professor Jonas Masetti.