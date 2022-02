Vacinação contra a COVID-19 em Petrópolis - Divulgação

Publicado 10/02/2022 16:43 | Atualizado 10/02/2022 16:44

Petrópolis - Petrópolis atingiu nesta terça-feira (8) a marca das 100 mil aplicações da dose de reforço da vacina contra a COVID-19. Considerando o público acima dos 18 anos, o número representa 41,1% do público vacinável da cidade. O reforço começou a ser aplicado em setembro de 2021.

“Essa é uma marca importante, mas ainda é necessário o envolvimento maior de toda a população. Não existe espaço para negacionismo. Cada vacina aplicada no braço significa dezenas de vidas salvas. Estamos nos cercando de todas as formas, reforçando as campanhas de conscientização, pois entendemos que quanto mais pessoas se preservarem, menores serão as taxas de contaminação. Precisamos da união e mobilização de toda a sociedade”, disse o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.

Até esta terça-feira (8), em Petrópolis, 251.791 pessoas receberam a primeira dose e 227.196 receberam a segunda aplicação e 6.805 foram imunizadas com a dose única.