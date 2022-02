Primeira turma do Qualifica Turismo, vertente do Programa de Sensibilização Turística, da cidade - Divulgação/Ascom PMP

09/02/2022

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, deu início na última segunda-feira (7) ao Qualifica Turismo, vertente do Programa de Sensibilização Turística, com o objetivo de aperfeiçoar o trade do setor para o “bem receber”.

Serão três encontros mensais dirigidos a profissionais que atuam direta e indiretamente em turismo no município, como servidores públicos, funcionários de empreendimentos turísticos, do comércio, serviços e profissionais autônomos.



Os primeiros a receberem o treinamento foram os recepcionistas e gerentes de meios de hospedagem. A turma de 21 profissionais vai se reunir nas próximas segundas-feiras e receberá conteúdos pertinentes ao funcionamento do setor no município, rotas que podem ser exploradas, além de entender como é possível receber esse turista e estimular sua permanência na cidade.

“A ideia é sensibilizar os atores envolvidos para que juntos criemos uma rede de acolhimento a esse visitante”, explica Dalva de Oliveira Ribeiro, assessora da promoção Turística da Turipetro.



Em Petrópolis, o turismo interfere em 53 setores econômicos. Uma cadeia produtiva que gera empregos e renda local. Entre os desafios elencados durante o encontro estão o de provocar um sentimento de pertencimento e comprometimento do petropolitano para receber o turista.



Bruno Máximo é recepcionista em um hotel do Quitandinha e fez questão de participar da capacitação. “Assim que eu soube do treinamento eu me interessei. É uma oportunidade de obter mais informações sobre o que acontece na cidade e o que Petrópolis tem a oferecer para o visitante. E conhecimento é sempre bom, não é? O objetivo é melhorar o meu atendimento depois repassar esse conteúdo para a equipe do hotel”, destacou.



A diretora de turismo e eventos da Secretaria de Turismo, Evany Noel, destacou que Petrópolis já é um destino consolidado e que tem inúmeras potencialidades. “São muitos desafios e por isso o Programa de Sensibilização é tão importante. Queremos estimular a população e os diferentes setores a pensar o turismo como algo de todos e assim promover nossa cidade”, pontua.



A próxima edição do Qualifica Turismo de 2022 será realizada nos dias 07, 14 e 21 de março para controladores do estacionamento rotativo.A capacitação é gratuita e ao final das atividades é concedido Certificado de Participação. Todas as normas sanitárias estão sendo seguidas.