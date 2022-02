Documentos foram assinados pelo prefeito Rubens Bomtempo e pelos representantes das empresas - Divulgação/Ascom

Publicado 07/02/2022 20:51

Petrópolis - Quatro empresas receberam da Prefeitura de Petrópolis nesta segunda-feira (7) as concessões de incentivos fiscais e de uso do terreno para se instalar no Condomínio Industrial da Posse. Com isso, elas já estão liberadas para iniciar as obras para a efetiva instalação no condomínio. É uma usina de asfalto, uma fábrica de massas alimentícias, um entreposto de mel e uma fábrica de ração. A estimativa é que as quatro empresas gerem 200 empregos diretos na cidade.

Os documentos foram assinados à tarde pelo prefeito Rubens Bomtempo e pelos representantes das empresas. Também participaram do ato o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares; e o vereador Ronaldo Ramos. Da parte do município, os incentivos fiscais e a concessão do uso do terreno. Da parte das empresas, o compromisso em fazer investimentos no local e gerar empregos.

“É um passo histórico para o fortalecimento da economia do nosso quinto distrito. Estamos efetivando, de fato, o Condomínio Industrial da Posse. Essa vitória é fruto de um trabalho forte da Prefeitura na articulação com as empresas interessadas, na concessão dos incentivos fiscais e na delimitação dos lotes às empresas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Incentivos

Os incentivos fiscais concedidos pela Prefeitura são: as taxas das licenças emitidas pelo município (licenciamento de obras e ambiental), a redução de ISS (Imposto Sobre Serviços) e a isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Esses incentivos têm prazo de 10 anos.

Além disso, há, da parte da Prefeitura, a concessão de uso do terreno do Condomínio Industrial da Posse por 20 anos, renováveis por mais 20. A Prefeitura também atuará nas obras de urbanização no acesso ao condomínio.

“Com isso, vamos movimentar a economia da nossa cidade. É geração de renda e de emprego para a Posse. Depois dessas quatro empresas, outras virão”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares.