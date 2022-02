Apelo da campanha é sensibilizar cada um a manter os hábitos que evitam a propagação do vírus - Divulgação/Ascom

Publicado 05/02/2022 10:14

Petrópolis - Com criatividade e responsabilidade, artistas percorreram pontos do Centro nesta sexta-feira (4) para chamar a atenção dos petropolitanos sobre a importância dos cuidados contra a COVID-19. As ações fazem parte da campanha idealizada pela Prefeitura de Petrópolis para despertar um sentimento de cuidado coletivo no combate ao vírus.

“Estas atividades são um reforço para sensibilizar a população sobre a importância dos cuidados contra o coronavírus. Todos nós queremos ter a liberdade de antes e voltar às atividades normalmente. Mas isso só será possível quando a pandemia for controlada. Até lá devemos fazer a nossa parte para evitar a disseminação da covid. É a população e o poder público juntos contra a crise sanitária”, reforçou o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.

A campanha usa linguagem leve e direta. O apelo é sensibilizar para motivar cada um a manter os hábitos que evitam a propagação do vírus. Com frases como “Eu quero sair da pandemia, por isso me vacino”, “Eu quero sair da pandemia por isso uso máscara”, ou ainda “Eu quero sair da pandemia por isso uso álcool em gel”, foi pensado um apelo gráfico para alcance do público em diferentes pontos da cidade.

Os grupos de artistas elaboraram performances criativas para criar o chamariz necessário para a abordagem das equipes de políticas públicas da Secretaria de Saúde que tiravam dúvidas pertinentes à COVID-19 e conscientizavam sobre as medidas de higiene e cuidado pessoal. Na Praça Dom Pedro, no centro, a coreógrafa Sulamita Costa, o dançarino e Hip-Hop, Vinicius Francisco de Souza e a atriz, Soninha Maracanã se apresentaram para o público.

Entre as pessoas que foram conquistadas pela performance estava a senhora Ana Beatriz e a afilhada de oito anos. Ela parabenizou a campanha e reforçou que todos devem seguir os protocolos e se protegerem: “Na minha casa todo mundo se vacinou. Eu continuo usando álcool em gel e evito lugares muito cheios. É o melhor que podemos fazer até tudo isso passar”.

A campanha já está no ar nas redes sociais da Prefeitura (@petropolis_pmp) e ocupa diversos espaços pela cidade. Os artistas percorrerão o centro e distritos pelos próximos dias junto com as equipes de panfletagem. “Essa campanha mostra a união dos setores do governo municipal com um objetivo comum que é o bem-estar da população. A Cultura e a Saúde estão juntas nessa ação tão essencial nesse momento”, destacou a presidente do Instituto Municipal de Cultura, Diana Iliescu.