Vereador Gil Magno entrega diploma de Personalidade do Ano e placa de Destaque Empresarial ao diretor do Armazém do Grão Antoane Hang Correa - Divulgação

Publicado 03/02/2022 19:13

Petrópolis - O diretor-presidente do Armazém do Grão, Antoane Hang Correa, recebeu nesta quarta-feira (2), das mãos do vereador Gil Magno, o diploma de Personalidade do Ano e a placa de Destaque Empresarial, honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Petrópolis às personalidades e empresas que se destacaram por suas ações e empreendimentos no ano de 2021.

“Pra mim foi uma honra homenagear este notável empreendedor, que transforma vidas e agrega valor à nossa Petrópolis”, disse Gil Magno, que fez a indicação legislativa que homenageou o diretor-presidente da rede se supermercados de Petrópolis.