Promovido pelo Sicomércio Petrópolis, o Capacita Varejo vai abordar temas relevantes para o setor de bens e serviços - Divulgação/Sicomércio

Publicado 03/02/2022 14:37

Petrópolis - Importante engrenagem da economia local, o comércio varejista em Petrópolis é responsável por cerca de 20 mil vagas de empregos diretos, se consolidando como o maior empregador do município. São aproximadamente cinco mil estabelecimentos comerciais dos mais variados segmentos.

O Sicomércio Petrópolis em parceria com o Sebrae e Senac vai oferecer aos empresários uma série de capacitações e oficinas para aperfeiçoamento e fortalecimento dos seus negócios. O Capacita Varejo vai abordar temas relevantes para o setor de bens e serviços.

Os encontros começarão no dia 07 de fevereiro. O tema que inicia a sequência de capacitações vai abordar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e seus impactos nos pequenos negócios. As vagas são limitadas para cumprimento do protocolo sanitário contra a covid-19 e as inscrições já estão abertas.



“Estamos em um momento de vislumbrar o futuro e nos preparar para novas experiências e novas maneiras de conduzir nossos negócios. O Capacita Varejo acontece exatamente para isso. Serão capacitações e oficinas para que o empresário aplique as metodologias e progrida. E a parceria com o Sebrae e o Senac na geração de conteúdo de relevância para o comércio varejista da cidade vai dar a base que precisamos. Por isso é importante a adesão do empresariado local nessa caminhada”, pontua Marcelo Fiorini, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio Petrópolis).



Direcionado aos empresários do comércio, o Sebrae inicia os trabalhos com um tema que foi solicitado pelo próprio setor. Segundo o Governo Federal, a LPGD fala sobre o tratamento de dados pessoais, dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer em meios manuais ou digitais. Por ter entrado em vigor recentemente, o tema ainda gera muitas dúvidas.



“O Sebrae elaborou um plano de orientações de como os clientes devem agir em seus pequenos negócios e está capacitando fornecedores e parceiros no tema da privacidade de dados. O Capacita Varejo complementa o trabalho que já é desenvolvido nas unidades do Sebrae, com a diferença de que nesse ambiente colaborativo queremos que os empresários nos mostrem quais são as necessidades reais dos seus negócios e juntos vamos buscar soluções para melhorar a experiência do varejo na cidade”, explica Cláudia Pacheco, coordenadora do Sebrae na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro.



Os encontros do Capacita Varejo serão mensais, gratuitos e presenciais, seguindo todos os protocolos sanitários estipulados para covid-19. A cada edição, os próprios empresários irão sugerir os temas que serão abordados no mês seguinte. Isso reforça o compromisso do Sicomércio Petrópolis, do Sebrae e do Senac com o setor em buscar respostas para problemas reais visando melhoria na gestão empresarial.



“Nossa proposta é criar um espaço para trocas de experiências e estreitamento das relações entre as instituições e os empresários. Pensando na melhoria de todo o setor de varejo, queremos estimular a contribuição colaborativa para o compartilhamento de ideias e, claro, a busca por soluções que possam servir para todos”, ressalta Marivane Magon Curvello, gerente da unidade Senac Petrópolis.



Serviço

Capacita Varejo

Primeiro encontro: 07/02/2022

Horário: 9h

Local: Sicomércio Petrópolis - Rua Irmãos D’angelo, 48, centro - Coberturas 04 a 06

Inscrições pelo link: https://forms.office.com/r/atqAgkuhgg