Prefeito Rubens Bomtempo e secretário de Saúde, Marcus Curvelo, estiveram na unidade recepcionando os novos diretores - Divulgação/Ascom

Prefeito Rubens Bomtempo e secretário de Saúde, Marcus Curvelo, estiveram na unidade recepcionando os novos diretoresDivulgação/Ascom

Publicado 01/02/2022 19:09

Petrópolis - A direção do Hospital Alcides Carneiro (HAC) está passando por reformulação. Na manhã desta terça-feira (1º), o administrador hospitalar João José Cruz de Paula assumiu a direção geral da unidade. A médica Patrícia Lefévre Schimitz e a enfermeira Vanuza Pereira Vasconcelos, respondem, agora, pela diretoria técnica e a gerência de enfermagem. A nova equipe tem a missão de fortalecer o diálogo entre toda a rede de saúde do município.

O prefeito Rubens Bomtempo, assim como o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, estiveram na unidade recepcionando os novos diretores. "São profissionais experientes, capacitados e, o mais importante, comprometidos com a humanização e acolhimento dos pacientes que procuram por atendimento na unidade. Recuperar o HAC foi o compromisso que assumimos com todo o povo petropolitano", afirmou o prefeito.

"O diálogo é fundamental para a integração de toda a rede e a nova equipe foi escolhida com o objetivo de garantir essa aproximação. Já está claro que a Saúde do município só funciona bem se o Alcides Carneiro estiver funcionando melhor ainda. A comunicação entre todos, incluindo médicos, enfermeiros e todo o pessoal de apoio, precisa ser restabelecida", destacou Curvelo.

Na reunião, o presidente do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac), Ricardo Patuléa, destacou que a posse dos novos diretores é mais um passo da Prefeitura para recuperar a unidade de saúde: "Não temos dúvidas de que todos chegam com o intuito de somar, ou seja, contribuir para o pleno funcionamento do local, que é a maior unidade pública de Saúde do município".

O novo diretor da unidade, João José Cruz de Paula, também falou da urgência na recuperação da unidade: "Aceitamos o desafio e vamos trabalhar com afinco para garantir que o HAC seja devolvido para o povo e para a nossa rede de saúde. Para isso, acima de tudo, precisamos estar juntos e unidos pelo nosso hospital".