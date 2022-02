Material apreendido em operação da Polícia que resultou na morte de 2 suspeitos no bairro Quitandinha - Divulgação/PM

Publicado 01/02/2022 17:01 | Atualizado 01/02/2022 17:04

Petrópolis - Na noite desta segunda-feira (31), Policiais Militares do 26º BPM e Policiais Civis do núcleo de entorpecentes da 106º DP de Petrópolis, foram recebidos a tiros por criminosos na região conhecida como “casinhas”, no bairro Quitandinha.

Após o confronto, dois homens foram atingidos, ambos na posse de entorpecentes e arma de fogo. Os agentes da lei solicitaram apoio para prestar socorro aos suspeitos feridos, que foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ainda com vida, mas ambos vieram a óbito durante o atendimento médico.

Na operação, também foram presos quatro homens que estavam na posse de grande quantidade de entorpecentes, os quais responderão pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).