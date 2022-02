Medida, proposta pela prefeitura, foi avalizada pelo Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 - Reprodução

Publicado 31/01/2022 20:46

Petrópolis - O Conselho Municipal de Educação (Comed) de Petrópolis aprovou, nesta segunda-feira (31), o adiamento do início das aulas na rede municipal de ensino para o dia 14 de fevereiro. A medida, proposta pela Prefeitura, foi avalizada pelo Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19, se deu em função do avanço da vacinação de crianças de cinco a 11 anos e também por conta da necessidade de obras nas unidades da rede do município.

“Submetemos a questão ao Comed, que envolve toda a comunidade escolar e tem representatividade para debater a questão, e os conselheiros entenderam a necessidade de adiar por uma semana o retorno às aulas. Estamos trabalhando com planejamento para haja um retorno seguro do ponto de vista sanitário tanto para os alunos quanto para os profissionais”, disse a secretária de Educação, Adriana de Paula.

A secretária esclareceu ainda que o adiamento, além de garantir segurança sanitária para o retorno às aulas, também será importante para o treinamento das equipes. “Estamos acompanhando toda a movimentação do quadro epidemiológico, à luz do parecer do comitê científico. Estamos atentos a todos os protocolos necessários e esperamos que a volta às aulas seja o ponto de partida para um novo momento na Educação”, afirmou Adriana.

Além do Comitê Científico, a Prefeitura também organizou a Comissão Especial de Volta às Aulas, que conta com a participação de gestores da Educação, representantes de alunos, professores e diretores, bem como setores do governo como as secretarias de Saúde, Assistência Social, Obras, além de Comdep e CPTrans.