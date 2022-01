Drogas e dinheiro apreendidos em operação da Polícia Militar no bairro Bela Vista - Divulgação/PM

Publicado 30/01/2022 09:27

Petrópolis - Na tarde deste sábado (29), Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 2° e 3° Cia e da Equipe do Serviço Reservado (P/2) do 26ºBPM de Petrópolis detiveram dois homens com drogas no bairro Bela Vista.

Na ação, as equipes realizaram diligências nas apreenderam duas cargas de drogas, totalizando 76 cápsulas de cocaína, além de R$ 1.020,00 em espécie.

A ocorrência foi registrada na 105º DP, sendo autuados nos artigos 33 e 35 da lei 11343/06, por tráfico de drogas e associação para o tráfico.