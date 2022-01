Boletim meteorológico da Defesa Civil de Petrópolis - Reprodução

Publicado 28/01/2022 11:25

Petrópolis - Para o fim de semana a previsão é de chuva, que pode começar a partir da tarde e noite desta sexta-feira (28). De acordo com o Boletim Meteorológico da Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis, hoje e amanhã (29), haverá pancadas de chuva moderada a forte, de forma isolada, podendo vir acompanhada por descargas elétricas e rajadas de vento. Com essa previsão, a Prefeitura designou que as equipes se mantenham de sobreaviso para o atendimento a possíveis ocorrências.

As chuvas previstas para hoje (28) e este sábado (29), têm condições de provocar acumulados significativos, que podem gerar ocorrências como deslizamentos, inundações, alagamentos e queda de galhos e árvores. A mudança no tempo se dá em função da atuação de uma frente fria no oceano, que passa a apresentar instabilidade no município, com aumento gradual da nebulosidade.

As mesmas condições no tempo se estendem para domingo (30), quando a tendência é de predomínio de céu nublado, com pancadas de chuva moderada a forte, principalmente durante a tarde e noite, podendo vir acompanhada por descargas elétricas. Haverá queda na temperatura, que pode variar entre 16°C e 26°C.