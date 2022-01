Notícia foi dada pelo prefeito Rubens Bomtempo, na manhã desta quarta-feira (26), após reunião com a equipe envolvida na restauração do espaço - Divulgação/Ascom

Petrópolis - As obras de restauração do Theatro D. Pedro serão retomadas em fevereiro. As intervenções começaram em 2019, mas pararam com apenas 25% da conclusão e ficaram praticamente paradas até agora. A notícia foi dada pelo prefeito Rubens Bomtempo, na manhã desta quarta-feira (26), após reunião com a equipe envolvida na restauração do espaço.

“Esse é um importante aparelho cultural da cidade e não pode permanecer fechado. Já estou ciente dos trâmites que fizeram a obra parar, solucionamos os entraves burocráticos e agora é retomar a intervenção e devolver o espaço ao público. No nosso primeiro governo, também encontramos este espaço abandonado e entregamos um novo teatro, após a primeira grande reforma, em 2003”, enfatizou Bomtempo. A reunião também contou com o secretário de Obras, Paulo Mustrangi; a secretária de Cultura, Diana Iliescu; além de representantes das secretarias e da empresa responsável pela obra.

Tapumes são retirados da Nilo Peçanha

No início da semana os tapumes que ocupavam a lateral do prédio foram retirados para realinhamento do local onde será instalado o canteiro de obras.

“Não tinha condições de permanecer com aquela estrutura metálica avançando pela Rua Nilo Peçanha. Atrapalhava muito a dinâmica da rua”, pontuou o prefeito. Com a retomada das obras, a estrutura será montada apenas sob a calçada, sem invadir a rua.

O governo municipal ainda terá que arcar mais R$ 830 mil com a obra para viabilizar o convênio. “Entendemos as justificativas da construtora sobre os reajustes dos valores e queremos avançar na restauração para entregar o prédio pronto o mais rápido possível. Temos que ter transparência nos processos e mostrar à população o que está sendo feito aqui. Assim criamos uma atmosfera de pertencimento. O Theatro é um espaço público”, reforçou o prefeito.

Detalhes da restauração

Durante a visita ao Theatro D. Pedro, o prefeito e a equipe de governo percorreram os espaços para verificar a situação da obra, que inclui banheiros, acessos ao anexo e a fundação para a instalação de um elevador.

Também estão previstas obras na parte elétrica, camarins, palco, salão principal e acessibilidade. A fachada e o interior do teatro terão atenção especial. “Queremos resgatar todo o glamour que o espaço possui e agregar mais qualidade para as companhias que vierem se apresentar aqui. Esse é um equipamento cultural de alto nível que precisa abrigar as necessidades do público e dos artistas que pisarão neste palco”, pontua a secretária de Cultura, Diana Iliescu.

Para a diretora do Theatro D. Pedro, Joice Marino, o comprometimento da Prefeitura em garantir os mecanismos necessários para que as intervenções sejam retomadas e sigam um fluxo intenso, traz confiança no resgate da história e na construção de um novo momento para o imponente teatro.

“Os aparelhos de cultura da cidade estavam destruídos. Ver o prefeito empenhado em garantir os recursos para destravar a obra nos dá confiança de que tudo ficará pronto. E teremos um novo momento para o teatro. Queremos transformá-lo em um espaço acessível para todos”, disse.