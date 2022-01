Pessoas com sintomas leves podem procurar 6 polos de testagem e atendimento em Petrópolis - Divulgação

Publicado 27/01/2022 19:41

Petrópolis - Pessoas assintomáticas que tiveram contato com infectados e queiram fazer o exame para COVID-19, precisam agendar o atendimento nos Postos de Saúde da Família (PSFs) ou Unidades Básicas de Saúde (UBSs) mais próximas de suas casas.

Atualmente, pessoas com sintomas leves e graves estão sendo acolhidas nos postos de testagens montados pela Prefeitura em seis pontos do município. A Secretaria de Saúde recomenda, no entanto, que ao invés de fazerem a testagem, as pessoas assintomáticas prefiram manter o distanciamento social assim como todos os outros protocolos preconizados, como uso de máscaras e de álcool em gel. Isso porque, por conta da baixa carga viral, os exames desses indivíduos podem trazer falsos negativos, ou seja, ele pode continuar circulando e infectando outras pessoas.

“Mas, além disso, também estaremos garantindo que o estoque de testes seja utilizado apenas para os sintomáticos leves ou graves. Ainda temos exames suficientes, porém, o Estado já informou que não existe previsão de envio de novas remessas”, explica o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



“Tive sintoma da covid. E agora?”

Pessoas com sintomas leves podem procurar seis polos de testagem e atendimento: UPAs Centro e Cascatinha, UBS Itaipava, Liceu Carlos Chagas, UBS Quitandinha e Pronto-Socorro Leônidas Sampaio (Alto da Serra). Todos estes locais contam com tendas montadas para atender à maior demanda. Lá, o paciente passa por triagem e faz o teste rápido de swab (antígeno). A pessoa é atendida por um médico para avaliação primária, prescrição de medicamento e, caso necessário, atestado de afastamento.



Pessoas com sintomas graves (como, por exemplo, falta de ar) devem procurar pronto-atendimento nas três UPAs (Centro, Cascatinha e Itaipava), Pronto Socorro Leônidas Sampaio (Alto da Serra) e os Serviços de Pronto-Atendimento (SPA) da Posse e de Pedro do Rio.